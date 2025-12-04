0

Alerta inesperada en Walmart de New Bern: reportan EVACUACIÓN inmediata tras fuga de gas

Una fuga de gas en una tubería del Walmart de New Bern obligó a evacuar el local y movilizó a bomberos, policía y técnicos de Piedmont Natural Gas.

Se informó una fuga de gas en el Walmart de 3105 MLK Blvd., New Bern.
Las autoridades de New Bern pidieron a la comunidad mantenerse alejada del Walmart situado en el 3105 Martin Luther King Boulevard, tras registrarse una fuga de gas durante la tarde del 3 de diciembre de 2025. Los servicios de emergencia acudieron de inmediato al establecimiento para proteger a los clientes, asegurar el área y atender el incidente de forma controlada.

Fuga de gas en el Walmart de New Bern provoca una evacuación inmediata

Según WITN, un contratista golpeó accidentalmente una tubería de gas cerca de la entrada del Garden Center, lo que obligó a evacuar de inmediato el Walmart Supercenter. Los bomberos y el equipo de rescate de New Bern, junto con la policía local, permanecieron en el lugar gestionando la emergencia. Las autoridades advirtieron que la zona seguía siendo peligrosa para el público hasta que se repararan los daños.

Piedmont Natural Gas se dirigió al lugar para reparar la tubería y asegurar el área. WITN informó que los compradores fueron evacuados sin que se reportaran heridos, mientras que los primeros respondedores continuaron supervisando la situación para prevenir cualquier riesgo adicional.

Medidas de seguridad y recomendaciones para el público después de la fuga de gas

De acuerdo con WITN, hasta el momento no se han registrado personas afectadas y el Walmart de MLK Boulevard ya volvió a abrir.

Las autoridades recuerdan a la población la importancia de extremar precauciones en áreas de construcción, ya que los accidentes con tuberías de servicios públicos pueden ser peligrosos. La rápida actuación de los equipos de emergencia fue clave para garantizar que nadie resultara herido durante la evacuación.

