¿Vives en esta ciudad? Tu pedido de Walmart ahora ATERRIZARÁ en tu patio gracias a los drones

Walmart acaba de dar un paso importante en su apuesta por llevar las compras en línea directamente a la puerta, o mejor dicho, al patio de sus clientes. La compañía está acelerando la expansión de su servicio de entregas con drones y, según USA TODAY, una gran ciudad del sureste de Estados Unidos es la primera en estrenar esta nueva fase del proyecto.

Walmart activa su servicio de entrega con drones en Atlanta

A partir del 3 de diciembre, los residentes del área metropolitana de Atlanta, Georgia, podrán recibir productos de Walmart EE. UU. mediante drones en cuestión de minutos. Según USA TODAY, la ciudad se convierte en la primera de las cinco ubicaciones seleccionadas para la expansión nacional del servicio, que hasta ahora operaba únicamente en dos mercados piloto.

De acuerdo con Walmart, la compañía habilitó seis tiendas del área metropolitana de Atlanta para operar como puntos estratégicos de despegue y aterrizaje para los drones de Wing, la empresa subsidiaria de Alphabet especializada en logística aérea. Estas son las tiendas incluidas:

Walmart n.º 575, 12182 Highway 92, Woodstock, GA

Walmart n.º 2475, 1436 Dogwood Dr, Conyers, GA

Walmart n.º 618, 4166 Jimmy Lee Smith Pkwy, Hiram, GA

Walmart n.º 3403, 3615 Charles Hardy Pkwy, Dallas, GA

Walmart n.º 3201, 135 Willow Ln, McDonough, GA

Walmart n.º 5252, 4221 Atlanta Hwy, Loganville, GA

Estos nuevos puntos se suman a las zonas donde el servicio ya estaba activo: Dallas, Texas, y Bentonville, Arkansas.

¿Qué otras ciudades de EE. UU. recibirán entregas por dron de Walmart USA?

La expansión no termina en Atlanta. Walmart confirmó que otras cuatro ciudades comenzarán a ver drones cruzando sus cielos muy pronto. Esta ampliación permitirá que el servicio alcance un total de 100 tiendas. Las próximas ciudades en incorporarse al programa son:

Charlotte, North Carolina

Houston, Texas

Orlando, Florida

Tampa, Florida

Con esta estrategia, Walmart EE. UU. continúa compitiendo con otras grandes marcas como Amazon, Chipotle y DoorDash, que también han experimentado con entregas aéreas para acelerar sus tiempos de servicio.

Así funciona la entrega por dron de Walmart EE. UU.

Walmart afirma que sus drones pueden entregar pedidos directamente en el patio del cliente en aproximadamente 30 minutos desde la compra, realizando vuelos de menos de cinco minutos cada uno. Además, los drones de Wing cuentan con las siguientes capacidades:

Velocidad máxima: 60 mph (96 km/h)

Capacidad de carga: hasta 3,3 libras (1,5 kg)

Productos más solicitados: frutas frescas, huevos, alimentos para mascotas y helado

Según Walmart, así se puede usar el servicio: