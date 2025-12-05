GRAN ALERTA en Walmart del área metropolitana: familia local queda traumatizada por un INCIDENTE que captaron en video

Una visita rutinaria para comprar bocadillos terminó convirtiéndose en una experiencia angustiante para una familia del área metropolitana de Kansas City. Un encuentro con un policía fuera de servicio y con personal de seguridad de Walmart dejó a dos adolescentes esposados y a toda la familia profundamente afectada, según informó FOX4.

Walmart optó por no proceder con cargos.

Familia local queda traumatizada en Walmart por un incidente que captaron en vídeo

La tarde del 30 de noviembre, la familia Wotruba, compuesta por la madre, Vaquandra, sus hijos Isaiah (17) y Jeremiah (16), además de otros familiares, acudió al Walmart ubicado en North Church Road para realizar una compra rápida.

De acuerdo con FOX4, los jóvenes completaron el pago en la caja de autoservicio tras algunos inconvenientes técnicos. Sin embargo, mientras el grupo se retiraba del lugar, un oficial del Departamento de Policía de Kansas City (KCPD) que realizaba tareas de seguridad privada los detuvo abruptamente.

Según el reporte, empleados de prevención de pérdidas alertaron al agente al asegurar que algunos artículos no habían sido escaneados. El momento fue registrado por la propia familia en un video que rápidamente generó indignación en redes sociales. Jeremiah relató a FOX4: "Sé que pagué por todo. Estaba intentando mantener la calma lo mejor posible".

En la grabación se observa al oficial centrando su atención en Isaiah, mientras varios empleados se acercan. La madre pregunta qué supuestamente habían robado y recibe como respuesta del agente: "Robaron. ¡Vamos!".

A pesar de que la familia insistió repetidamente en que podía mostrar los recibos, uno de los adolescentes terminó boca abajo en el suelo y ambos fueron esposados y llevados al patrullero, según el testimonio compartido a FOX4.

¿Cuál es la explicación de la familia sobre el presunto error en la caja automática?

Tras el altercado, Vaquandra volvió a ingresar a la tienda para aclarar la situación. Explicó que nadie les pidió revisar el carrito ni verificar los recibos antes de proceder a esposarlos: "Sentí que los habían criminalizado desde el primer momento. Ni siquiera hicieron una pregunta", declaró, según FOX4.

El departamento de protección de activos de Walmart revisó las cámaras y comparó el ticket con los artículos del carrito. Según un vocero del KCPD citado por FOX4, se detectaron dos productos sin pagar: unos palitos de menta y un té dulce, valuados en aproximadamente cinco dólares.

La familia asegura que se trató de una confusión y no de un intento deliberado de robo. Creyeron que otro familiar ya había escaneado uno de los artículos antes de colocarlo en el carrito. Según la madre, habrían mostrado el recibo y pagado cualquier diferencia sin problema si alguien se los hubiera solicitado.

El KCPD sostuvo que los adolescentes fueron esposados por "resistirse", algo que la madre niega rotundamente. "Son niños. No se resistieron porque no sabían qué estaba pasando", dijo al medio.

Reacción de Walmart, ausencia de cargos y la queja formal presentada por la familia

A solicitud de FOX4, Walmart emitió un breve comunicado en el que afirmó que el problema involucró "múltiples transacciones" y que el asunto "se resolvió en la tienda". La compañía decidió no presentar cargos contra los menores.

Una vez liberados, Vaquandra decidió devolver toda la compra. Posteriormente presentó una queja formal a través del sitio web de Walmart. De acuerdo con FOX4, recibió una disculpa por correo electrónico y la promesa de que su caso sería revisado por el equipo directivo y escalado al departamento de ética corporativa. Isaiah, uno de los adolescentes involucrados, afirmó que lo ocurrido es algo que nunca olvidará.