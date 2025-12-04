ALERTA en Walmart de San Antonio: se reporta EVACUACIÓN obligatoria por peligrosa amenaza

¿Pudo suceder una tragedia? Recientemente, una tienda Walmart USA, la cual está ubicada en el suroeste de San Antonio, Texas, Estados Unidos, fue evacuado de inmediato, esto luego de recibir una preocupante amenaza de bomba. Tras el reporte, las autoridades no dudaron en responder y preparar un operativo frente a la situación, asegurando la seguridad de los clientes y empleados.

Hasta el momento, la policía local se encuentra investigando este incidente para determinar la veracidad de la amenaza y garantizar que no haya riesgos para la comunidad. ¿Se pudo conocer quién es el sospechoso de este presunto atentado?

Walmart de San Antonio: se reporta evacuación obligatoria por peligrosa amenaza

'News4sanantonio.com' y otros portales informaron sobre el último suceso que se vivió en una tienda Walmart de San Antonio. Este martes 2 de diciembre, la policía de la zona confirmó que un hombre, el cual todavía no ha sido identificado, realizó una llamada a la tienda estadounidense, ubicada cerca de Loop 410 y Ray Ellison Boulevard, a las 22:45.

En aquella llamada del sujeto, las autoridades señalaron que esta persona les había advertido haber colocado varias bombas en el local y, con ello, solicitó una gran suma de dinero para que no se lleve a cabo ninguna desgracia, pues la tienda se encontraba con clientes y trabajadores, como un día cotidiano.

Tras recibir la alerta, los agentes realizaron un exhaustivo registro en el establecimiento, donde no se hallaron explosivos. Las primeras investigaciones, no dejaron ninguna alerta de peligro. Asimismo, las autoridades resaltaron estar en la búsqueda del responsable de esta amenaza, aunque hasta el momento no se ha compartido nada adicional del sospechoso.

¿Cuál es el protocolo tras una amenaza de bomba en una tienda Walmart USA?

Bajo este contexto, es bueno saber que, en el caso que se dé una amenaza de bomba en Walmart, la empresa americana no dudará en activar el código rojo, lo que significa que es obligatorio la evacuación de la tienda por la salida más cercana.

Además, todos los presentes deberán seguir las indicaciones correspondientes de la tienda y de las autoridades. El protocolo también señala que se lleve a cabo la evacuación del lugar, sin ninguna demora, y que todos deben acudir a un punto de reunión seguro, alejados del presunto peligro.