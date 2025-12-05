ALARMANTES noticias sobre Walmart en Central Square: una persona llamó afirmando estar dentro con armas, ¿qué sucede ahora?

Una llamada anónima provocó una rápida movilización policial en un supermercado Walmart EE. UU. de la localidad de Central Square, Nueva York. La alerta, que señalaba la presencia de una persona armada dentro de la tienda, motivó la evacuación inmediata de clientes y empleados mientras se realizaba una inspección exhaustiva.

Compradores evacuaron Walmart de Central Square el jueves por la noche.

Evacúan Walmart en Central Square por amenaza telefónica

De acuerdo con las autoridades, cerca de las 7:30 p.m. del jueves, agentes del New York State Police y de la Oswego County Sheriff’s Office acudieron al Walmart EE. UU. ubicado en la Ruta 49, tras recibir una llamada que informaba sobre un individuo armado dentro del supermercado que había proferido amenazas de violencia.

Los empleados del establecimiento informaron a la policía, lo que provocó la evacuación de todas las personas presentes. Los oficiales desplegaron unidades K‑9 y equipos de seguridad para llevar a cabo una búsqueda exhaustiva.

¿Qué ocurre ahora en el Walmart de Central Square? Resultados de la inspección

Tras inspeccionar cada rincón del edificio y no encontrar evidencia que respaldara la amenaza, las autoridades concluyeron que la alerta carecía de fundamento. Por lo tanto, la tienda reabrió sus puertas pocas horas después, según informaron los organismos de seguridad.

Actualmente, el equipo de investigación de la New York State Police trabaja para identificar al responsable de la llamada y esclarecer los motivos que lo llevaron a reportar una amenaza falsa.

Según reportes oficiales publicados por Syracuse Crime, el incidente se resolvió sin daños ni detenciones y evidencia la efectividad de los protocolos de seguridad activados ante amenazas anónimas que podrían poner en riesgo a la comunidad.