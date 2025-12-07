ALERTA en Target y Best Buy de EE. UU.: oficiales buscan a estas 3 personas tras grandes ROBOS y divulgan sus fotografías

Las autoridades locales del condado de Moore han solicitado la colaboración del público para resolver recientes robos en dos importantes tiendas minoristas ubicadas a tan solo una milla de distancia. Los incidentes ocurrieron en un Best Buy, en Aberdeen, y en un Target, en Southern Pines; ambos casos están siendo investigados por la policía de cada ciudad.

Según informó WNCN, los departamentos de policía difundieron detalles y fotografías con el fin de identificar a los sospechosos involucrados.

Robo en Target Southern Pines: buscan identificar a dos mujeres

El Departamento de Policía de Southern Pines informó que el último incidente ocurrió el jueves en el Target ubicado en el 305 de Carolina Green Parkway, dentro de un centro comercial entre la US 501 y Morganton Road.

Los oficiales indicaron que intentan identificar a dos mujeres que participaron en el robo. Como parte de la investigación, la policía difundió imágenes de las sospechosas y de una camioneta SUV plateada que presuntamente se utilizó durante el incidente.

Las autoridades invitan a cualquier persona que tenga información a comunicarse con el Departamento de Policía de Southern Pines al (910) 692-7031 o con la línea de información sobre delitos de Southern Pines al (910) 693-4110.

Sospechosas del robo en Target de Southern Pines.

Robo en Best Buy Aberdeen: hombre robó cámaras y auriculares

Por su parte, la policía de Aberdeen reportó que un hombre ingresó dos veces al Best Buy ubicado en el 11088 de US 15/501 durante octubre, llevándose numerosos productos electrónicos, incluidos cámaras, lentes y auriculares, sin realizar ningún pago.

En un comunicado de prensa, la policía detalló: "Se marchó en ambas ocasiones sin intentar pagar los artículos", refiriéndose a los incidentes del 21 de octubre.

Se publicaron fotos del sospechoso y de una camioneta estacionada frente a la tienda con el fin de obtener pistas sobre su paradero. Las autoridades solicitan a cualquier persona que tenga información sobre estos robos que llame al Departamento de Policía de Aberdeen al (910) 944-9721 o que haga denuncias anónimas al (910) 944-4561, según reporta WNCN.

Sospechoso de los robos en Best Buy de Aberdeen.

Ambas tiendas, Best Buy de Aberdeen y Target de Southern Pines, están ubicadas a apenas una milla de distancia a lo largo de la US 15/501, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar la vigilancia en la zona y a solicitar la cooperación de la comunidad para esclarecer los hechos.