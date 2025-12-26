- Hoy:
ATENCIÓN beneficiarios de SNAP: 5 cambios cruciales que aplicarán desde el 1 de enero de 2026 en EE. UU.
Toma mucha atención, porque ni bien iniciado el 2026 habrán cambios que modificarán el programa alimenticio y se aplicarán en casi todos los estados de EE. UU.
El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como SNAP, es de gran ayuda para completar la canasta básica para millones de personas en los Estados Unidos que tienen problemas para llegar al final del día con una alimentación digna. Sin embargo, para el 2026, este programa alista cambios muy importantes que no se daban en años, por lo que debes tener toda la información necesaria para no ver afectado.
PUEDES VER: SNAP 2026 en Estados Unidos: ¿Cómo afectarán las nuevas normas del programa desde el 1 de enero?
5 cambios importantes que prepara SNAP desde el 1 de enero de 2026
El programa que beneficia a unos 42 millones de personas en todo EE. UU. implementará estas nuevas medidas en el reparto mensual de dinero para comprar productos comestibles.
Aumento de beneficios
Los beneficios aumentarán en los 50 estados, es decir que un hogar unipersonal en los 48 estados interiores (incluido Washington DC) tendría una asignación mensual de US$298 dólares.
El aumento del costo de vida (COLA) permite el aumento de beneficios máximos para un hogar de dos personas en US$546 dólares y US$994 para una de cuatro miembros.
Para el caso de Alaska, Hawái, Guam y las Islas Vírgenes también experimentarán aumentos en los montos. Por ejemplo, una familia de cuatro personas en Alaska recibirá entre US$1,285 y US$1,995 dólares, dependiendo si se vive en áreas rurales o urbanas.
Para el caso de Hawái, los beneficios alcanzan los US$1,689 dólares, para Guam en los US$1,465 y en las Islas Vírgenes en los US$1,278 dólares para familias de cuatro integrantes.
Requisito laborales ampliados
Con la aprobación en julio pasado de la Ley One Big Beautiful Bill (OBBB) se introdujeron cambios importantes en los requisitos laborales necesarios para ser elegido como beneficiario de SNAP. Por ello, los adultos sano sin dependientes (ABAWD) que tengan entre los 18 a 64 años tienen que trabajar, por lo menos, 80 horas al mes para acceder al programa.
En caso no cumplas con este requisito, ya sea en un trabajo remunerado o no remunerado, entonces solo recibirás beneficios por tres meses en un periodo de tres años.
Asimismo, debes tener en cuenta que el OBBB eliminó la exención de requisitos para veteranos, personas sin hogar y personas de 24 años o menos en hogares de acogida. Asimismo, la ley limita la exención para los cuidadores que tienen un hijo dependiente.
En ese sentido, la exención solo es aplicable para lo que tienen hijos menores de 14 años, y ya no de 18.
Prohibición de la comida chatarra
En algunos estados se implementará desde el 1 de enero restringirán qué artículos comprar en las tiendas comestibles, de acuerdo a las reglas establecidas por le USDA. Entre los productos permitidos destacan: frutas, verduras, productos lácteos, carne, pescado, aves, pan, cereales, semillas, plantas para producir alimentos, otros alimentos como bocadillos, bebidas no alcohólicas.
Pero, en estado como Indiana, Iowa, Utah, Nebraska, Virginia Occidental, se prohíbe la compra de refrescos con sus beneficios desde el día 1 de 2026 y se prevé que otros sigan este ejemplo.
Florida, por su parte, prohíbe la compra de bebidas energéticas, refrescos y postres preparados. Idaho y Luisiana, del mismo modo, restringirán la adquisición de dulces con los beneficios SNAP.
Oklahoma e Idaho, implementarán las restricciones desde el 15 de febrero, Luisiana hará lo propio el día 18 de dicho mes; en tanto que otros nueve estados piensan sumarse a este tipo de medidas durante el 2026.
Nuevo costo de servicios públicos
Gracias al OBBB, las agencias estatales ahora pueden agregar los costos de Internet como un factor para calcular las asignaciones de servicios públicos estándar (SUA).
De acuerdo a la USDA, los SUA son: "Cantidades estándar que representan los costos de servicios públicos de los hogares de bajos ingresos en el estado o área local", y que pueden utilizarse en lugar de los costos reales de un hogar al determinar su elegibilidad y el monto de beneficio.
Y es que el costo del servicio de Internet, como en muchas partes del mundo de hoy, son esenciales, por lo que son esenciales para los hogares modernos, pues por medio de dicha conexión puedes acceder a empleos, beneficios y educación.
Costos administrativos
Este cambio puede afectar los presupuestos estatales, pues en la actualidad los estados pagan el 50 por ciento de los costos administrativos de SNAP y la otra mitad es asumida por el gobierno federal.
Por ello, desde octubre de 2026, los estados asumirán el 75 por ciento de los costos administrativos de SNAP, incluido el procesamiento de elegibilidad, la difusión, el mantenimiento del sistema y dotación personal. Se prevé que esto llevará a los estados a recortar las operaciones del SNAP, pero también a reducir otros programa o encontrar nuevas formas de financiamiento para ayudar a cubrir los costos.
Estados que restringirán las compras de SNAP en 2026
Desde el 1 de enero
- Indiana: restringe compra de refrescos y dulces.
- Iowa: restringe todos los alimentos sujetos a impuestos según lo define el Departamento de Ingresos de Iowa, excepto plantas productoras de alimentos y semillas para plantas productoras de alimentos.
- Nebraska: restringe la compra de refrescos y bebidas energéticas.
- Utah: restringe la compra de refrescos.
- Virginia Occidental: restringe la compra de refrescos.
Desde el 15 de febrero
- Idaho: restringe la compra de refrescos y dulces.
- Oklahoma: restringe la compra de refrescos y dulces.
Desde el 18 de febrero
- Luisiana: restringe la compra de de refrescos, bebidas energéticas y dulces.
Desde el 1 de marzo
- Colorado: restringe la compra de refrescos.
Desde el 1 de abril
- Texas: restringe la compra de bebidas azucaradas y dulces.
- Virginia: restringe la compra de bebidas azucaradas.
Desde el 20 de abril
- Florida: restringe la compra de refrescos, bebidas energéticas, dulces y postres preparados.
Desde el 1 de julio
- Arkansas: restringe la compra de refrescos, bebidas de frutas y verduras con menos del 50 por ciento de jugo natural, bebidas poco saludables y dulces.
Desde el 31 de julio
- Tennessee: restringe la compra de alimentos y bebidas procesadas como refrescos, bebidas energéticas y dulces.
Desde el 1 de agosto
- Hawaii: restringe la compra de de refrescos.
Desde el 31 de agosto
- Carolina del Sur: restringe la compra de dulces, bebidas energéticas, refrescos y bebidas azucaradas.
Desde el 1 de septiembre
- Dakota del Norte: restringe la compra de refrescos, bebidas energéticas y dulces.
Desde el 1 de octubre
- Misuri: restringe la compra de dulces, postres preparados y ciertas bebidas poco saludables.
