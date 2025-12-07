ALERTA en Walmart de Jacksonville: revelan nuevos detalles sobre el hombre acusado de ATACAR brutalmente a otra persona

Un incidente violento interrumpió la tarde del viernes en un Walmart de Jacksonville, Alabama, luego de que un presunto intento de robo terminara con un hombre apuñalado en el estacionamiento. De acuerdo con información proporcionada por el Jacksonville Alabama Police Department, el caso continúa bajo investigación.

Nuevos detalles sobre el hombre acusado de atacar brutalmente a otra persona en un Walmart de Jacksonville

La policía informó que la situación comenzó alrededor de las 4:00 p. m. del viernes 5 de diciembre, cuando los oficiales respondieron a una llamada al 911 que alertaba sobre un altercado dentro de la tienda. Según las autoridades, un hombre habría intentado sustraer un monitor de computadora del área de electrónica.

En ese momento, un trabajador del Ejército de Salvación que se encontraba en el departamento siguió al presunto ladrón hasta el exterior del establecimiento. Durante el forcejeo que se produjo en el estacionamiento, el sospechoso hirió al trabajador con un objeto punzante antes de escapar del lugar.

Los equipos de emergencia atendieron a la víctima por lesiones que, según confirmaron las autoridades, no representaban un riesgo para su vida. Posteriormente, fue trasladado a un hospital cercano, donde recibió atención médica y fue dado de alta la misma noche del viernes.

Buscan en Jacksonville a un hombre por apuñalar a alguien en Walmart.

Descripción del sospechoso y llamado a la comunidad para aportar información

La policía indicó que el agresor es un hombre afroamericano que llevaba el rostro cubierto al momento del incidente. También se informó que abandonó el área a bordo de un vehículo de color plateado, aunque no se ofrecieron más detalles sobre el modelo o la matrícula.

El jefe Marcus Wood reiteró el llamado a la ciudadanía para ayudar a esclarecer el caso. "Cualquier persona con información puede comunicarse con nuestro departamento al (256) 435-6448", declaró el funcionario. De igual forma, se puede enviar información de manera anónima a través de Crime Stoppers del Centro de Alabama al (334) 215-7867.