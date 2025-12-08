PÁNICO en Walmart de Rantoul por "tirador activo" de 19 años que abrió fuego afuera de la tienda

Momentos de mucho terror vivieron los empleados y clientes de un Walmart en Rantoul, Illinois (Estados Unidos), cuando un muchacho de 19 años que abrió fuego con una pistola. La policía detuvo al tirador y ahora se encuentro recluido en prisión mientras se prepara su juicio.

Tirador activo de 19 años en Walmart

De acuerdo a lo dicho al Departamento de Policía de Rantoul, informaron que McKinley Brown, de 19 años, abrió fuego con la pistola a un auto en movimiento, por lo que ahora, una vez capturado por las fuerzas del orden, enfrenta cargos por descarga agravada de un arma de fuego, así como uso ilegal agravado de un arma y posesión de un arma de fuego robada.

Los agentes de la policía local llegaron al local ubicado en Broadmeadow Road al promediar la 1:30 p.m. del sábado 6 de diciembre cuando recibieron la alerta de un tirador activo que estaba disparando en las afueras del establecimiento, pero cuando llegaron recibieron la información que, todo parecía indicar, disparaba contra un vehículo en movimiento.

Luego de recibir apoyo de varios testigos, los agentes del Departamento de Policía de Rantoul dieron con el paradero de Brown, tras lo cual se procedió a su detención, para luego ser trasladado a la Cárcel de Condado de Champaign donde se encuentra en la actualidad.

La policía de Rantoul, Illinois, actuó con celeridad para atrapar al tirador.

Escondía armas alrededor de Walmart

Sin embargo, el caso no acabó ahí, pues los agentes descubrieron que el sujeto escondía armas en los alrededores del Walmart en mención, pero, eso sí, no se reportaron heridos, tampoco daños materiales, por lo que no habrán cargos más graves conta el muchacho de 19 años cuyas motivaciones aún no han sido dilucidadas.

El Departamento de Policía de Rantoul, en un comunicado, destacó el accionar rápido y seguro de sus agentes para evitar que este evento derive en una tragedia gracias al testimonio de los testigos, además de confirmar que las investigaciones siguen su curso. También activaron los números (217) 333-8911 de la policía local, así como el 217-373-8477 de Crime Stoppers del Condado de Champaing u online a través de la aplicación P3 Tips.