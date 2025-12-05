MUCHO CUIDADO con nueva política de USCIS: Trump aprueba perjudicial cambio que afectará los permisos de trabajo

Desde HOY, viernes 5 de diciembre de 2025 entra en vigor una nueva ley establecida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), según la cual los permisos de trabajo tendrán una vigencia reducida de año y medio (18 meses), una retroceso importante si tenemos en cuenta que antes su duración era de 5 años.

Nuevas políticas para obtener y renovar permisos de trabajo

Esta medida de USCIS responde a otras políticas implementadas por ejemplo, por el Departamento de Seguridad Nacional o DHS, el cual estableció que desde el pasado 29 de octubre se terminaban de forma definitiva las extensiones automáticas de los permisos de trabajo.

De acuerdo al estamento gubernamental, esto responde al deseo de reforzar la verificación de los permisos mientras se lleva a cabo el proceso de renovación.

Si te preguntas quiénes se verán afectados por esta nueva medida, primero que todo debes saber que esto afectará, de plano, a todos los que tengan renovaciones pendientes o que fueron presentadas desde el 5 de diciembre de 2025, fecha escogida para implementar esta nueva medida. En ese sentido, esta norma alcanza a estos grupos.

La fuerza laboral migrante en EE. UU. ha sido vital desde hace décadas. (Foto: Brookings Institution)

Solicitantes de suspensión de deportación, cancelación de expulsión o extensión bajo la Ley de Ajuste Nicaragüense y Ayuda Centroamericana (INA).

Extranjeros admitidos como refugiados.

Solicitantes de ajuste de estatus bajo la Ley de Inmigración y Naturalización (INA) sección 245.

Extranjeros a quienes se les ha concedido asilo.

Solicitantes de asilo o suspensión de expulsión pendientes.

Extranjeros con suspensión de deportación o expulsión.

Asimismo, USCIS dio a conocer los nuevos ajustes sobre la duración de la autorización de empleo para otros beneficiarios. En ese sentido, y de acuerdo a la Ley Pública 119-21, la cual fue promulgada el pasado 4 de julio del presenta año, indica que el tiempo de duración de validez de los documentos de autorización de empleo iniciales como de renovación será de un año o, en su defecto, la fecha de finalización del permiso de trabajo autorizado o del Estatus de Protección Temporal (TPS), el cual aplica para:

Cónyuges extranjeros de empresarios con permiso de trabajo.

Extranjeros con permiso de trabajo como refugiados.

Solicitantes de TPS pendientes.

Extranjeros con TPS.

Extranjeros con permiso de trabajo.

Cabe recalcar que fue la propia USCIS que todos los requisitos arriba expuestos se están aplicando para cualquier Solicitud de Autorización de Empleo, Formulario I-765, ya sea que haya sido presentado o esté pendiente desde el 22 de julio de 2025.