Pausa de solicitudes de ASILO: en EE. UU., afectados tomarían insólita acción, según experta.

Aviso importante: recientemente, la directiva del gobierno de Estados Unidos, que ha suspendido las solicitudes de asilo por un periodo prolongado, ha dejado a millones de inmigrantes en una situación de incertidumbre, lo que podría ser perjudicial para ellos, incluso, terminar en deportaciones.

Con esta medida, se abre la puerta a nuevas acciones legales contra la administración de Donald Trump, ya que, dentro de poco, se registrarían diversas demandas en un esfuerzo por impugnar esta decisión en los tribunales federales. ¿Qué dijo una experta en inmigración al respecto? AQUÍ los detalles.

Pausa de solicitudes de asilo: en EE. UU., afectados tomarían acción, según experta

Según información de 'diariolasamericas.com' y las declaraciones de María Herrera Mellado, experta en migración, se conoció lo que podría pasar y las implicaciones legales que podrían repercutir luego de la reciente decisión del gobierno estadounidense de suspender las solicitudes de asilo por razones de seguridad.

Según lo expuesto por Herrera Mellado, esta medida podría dar lugar a una denuncia urgente en los tribunales, ya que contraviene normas y tratados internacionales. Más de 2,2 millones de inmigrantes de diversas nacionalidades se ven perjudicados por esta disposición, que fue anunciada por el republicano Trump y entró en vigor el 28 de noviembre.

Durante su declaración, el presidente de EE. UU. enfatizó que no existe un plazo definido para la suspensión, argumentando que su administración no desea recibir a ciertos inmigrantes, a quienes calificó de "no buenos" y que, según él, no deberían estar en el país americano.

¿Qué más dijo la experta sobre esta decisión de la suspensión de asilo?

"Ahora, la medida viola el debido proceso al contradecir la ley de Procedimiento Administrativo (APA, por sus siglas en inglés) de 1946 que prohíbe acciones arbitrarias y caprichosas de agencias federales. Pero también podría estar violando tratados internacionales como la Convención contra la Tortura y para la Protección de Refugiados, que establece obligaciones de un Estado de permitir la solicitud de asilo", señaló Mellado.

"Hay una discreción ejecutiva por parte del gobierno de EEUU de gestionar los casos de asilo, pero ellos tienen la posibilidad de detenerlo, de pedir más tiempo para investigar", añadió.