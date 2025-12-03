MUCHO CUIDADO con Trump: no quiere a estos inmigrantes en EE. UU. y los insta a regresar a su país para arreglarlo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a centrar su atención en la comunidad somalí en el país, lo que generó preocupación entre inmigrantes y defensores de los derechos humanos. Sus recientes declaraciones se producen en un contexto de tensiones sobre políticas de inmigración y tras un tiroteo que involucró a un soldado extranjero en Washington.

Según Euronews y Associated Press, Trump afirmó que los somalíes no contribuyen al país y que deberían regresar a sus lugares de origen para "arreglar sus problemas".

Donald Trump no quiere a estos inmigrantes en EE. UU. e insta a que regresen a su país para "arreglarlo"

Durante una reunión del gabinete el martes, Trump declaró a los periodistas que los inmigrantes somalíes "no aportan nada" y calificó a Somalia como un país "que no sirve", insistiendo en que no los quiere en Estados Unidos, según Euronews. La declaración no hizo distinción entre ciudadanos y refugiados que residen en Minnesota y otros estados desde la década de 1990.

"No aportan nada. No los quiero en nuestro país", dijo Trump a los periodistas casi al final de la larga reunión del Gabinete. Añadió: "Su país no es bueno por una razón. Su país apesta, y no los queremos en nuestro país".

EE. UU. planearía redadas migratorias en Minnesota contra la comunidad somalí.

Ante estas declaraciones, la comunidad somalí en Estados Unidos, especialmente en Minnesota, teme la suspensión de las protecciones legales temporales anunciadas por la Casa Blanca, según Associated Press. La medida podría afectar a miles de personas que han vivido en el país durante décadas, mientras que expertos legales cuestionan la autoridad del gobierno para implementarla.

¿Cuál es el contexto de los comentarios de Trump sobre inmigración en Estados Unidos?

Los recientes ataques de Trump se producen días después de que su administración detuviera todas las decisiones de asilo tras el tiroteo de dos soldados de la Guardia Nacional en Washington.

Aunque el sospechoso es originario de Afganistán, Trump aprovechó la ocasión para criticar a inmigrantes de Somalia y de otros países, reforzando narrativas sobre supuestos fraudes financieros vinculados a programas estatales de Minnesota, según Euronews.

El presidente también ha intensificado su oposición a la congresista Ilhan Omar, nacida en Somalia y residente en Minnesota desde 1995. En redes sociales, Trump afirmó que los somalíes "regresarían a sus lugares de origen" y sugirió que Minnesota es un "foco de actividades fraudulentas de lavado de dinero", según Associated Press.

Las declaraciones generaron alarma entre organizaciones de derechos humanos y líderes locales, quienes advierten sobre posibles repercusiones legales y humanitarias para la comunidad somalí, ya establecida y contribuyente en varios estados del país.