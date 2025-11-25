Aviso importante: pese a que los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) regresaron con fuerza en los hogares de varias familias de estadounidenses, esto luego del cierre del gobierno federal finalizara a principios de este mes, los bancos de alimentos y despensas de todo EE. UU. aseguraron que existe una gran cantidad de personas solicitando ayuda en sus hogares.

SNAP: pese a disponibilidad, los bancos de alimentos revelan preocupante situación del programa

Según información de abcnews.go.com y otros portales, alrededor de 42 millones de estadounidenses, incluyendo familias de bajos recursos y hogares considerados en estado de vulnerabilidad, dependen del programa SNAP para cubrir sus necesidades alimentarias y otros productos esenciales.

A pesar de que varios estados del país americano han garantizado la disponibilidad inmediata de beneficios tras la interrupción, los trabajadores en los centros de distribución de alimentos han notado un incremento en la afluencia de personas, una tendencia que se prevé se mantenga durante la temporada navideña.

Por su parte, Jerome Nathaniel, director de políticas y relaciones gubernamentales de City Harvest, una organización dedicada al rescate de alimentos en Nueva York, se comunicó con ABC News, donde resaltó que el número de visitas a sus despensas sigue siendo superior al de meses anteriores, un patrón que se ha mantenido desde el inicio de la pandemia.

Nathaniel también resaltó que la organización está en camino de distribuir un millón de libras adicionales de alimentos en noviembre de este año, a comparación del año anterior. "La cantidad de alimentos que distribuimos se ajusta a las necesidades de nuestras despensas", comentó.

"Nuestras despensas han señalado que requieren más comida o que se están quedando sin ella antes de que podamos enviar más", agregó. Además, City Harvest ha identificado 27 despensas en áreas con alta concentración de beneficiarios de SNAP, aumentando la cantidad de alimentos distribuidos en 150,000 libras.

¿Qué más dijo el director de políticas y relaciones gubernamentales de City Harvest tras la situación de SNAP?

Jerome Nathaniel también especificó que escuchó varios relatos de los miembros de City Harvest sobre la continua afluencia de personas a las despensas, incluyendo a quienes han sido impactados por las interrupciones en el programa SNAP y a empleados federales que enfrentaron suspensiones durante el cierre del gobierno.

Contó que el retraso de una semana y media en la distribución de los beneficios de SNAP ha llevado a muchos a gestionar sus recursos limitados, dividiendo sus fondos entre el pago de alquiler, facturas de tarjetas de crédito y la compra de alimentos.

Con la reactivación de SNAP, es probable que las personas dependan aún más de las despensas mientras ajustan sus presupuestos, incluso, que tengan inconvenientes en sus finanzas.