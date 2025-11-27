¡Atención! Texas ha sorprendido a toda la comunidad inmigrante al implementar un sorpresivo cambio en su normativa vehicular, una decisión que impactaría de gran manera en la rutina de las familias de inmigrantes que dependen de sus vehículos para trasladarse al trabajo, llevar a sus hijos a la escuela o realizar otras actividades.

Mediante este anuncio, realizado de forma inesperada, se ha generado un clima de incertidumbre y llamadas de emergencia de los extranjeros. ¿A qué se debe la nueva política? ¿Cuáles son las últimas actualizaciones? AQUÍ más detalles.

Texas: nueva política e importante requisito podría dejar a miles sin registrar sus autos

La prensa internacional informó todo lo que se sabe sobre la nueva política que entró en vigor en Texas, EE. UU. y de manera inmediata, sin ningún periodo de adaptación. Vale mencionar que los funcionarios locales y los negocios del sector automotor se enteraron de la medida casi simultáneamente con los conductores, lo que ha impactado a todos en general.

Texas: esta cuestionada política podría dejar a miles sin registrar sus autos.

La nueva regulación exige a todos los inmigrantes presentar una identificación con foto válida para registrar o renovar un vehículo, un requisito que deja a muchos indocumentados en una situación complicada, ya que muchos de ellos carecen de este tipo de documentos.

Según reveló el Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (DMV), es muy importante y necesario mostrar una identificación vigente, como una licencia de conducir estatal o un pasaporte estadounidense, esto para llevar a cabo cualquier trámite relacionado con el registro o la renovación de automóviles.

En tanto, se confirmó que esta notificación de la nueva regla se envió a las oficinas de impuestos del condado el último 18 de noviembre y a los concesionarios de autos al día siguiente, sin ningún aviso previo, lo que ha generado un clima de sorpresa entre los afectados extranjeros.

¿Qué identificaciones son difíciles de conseguir para los extranjeros y por qué se dio esta normativa?

Bajo este contexto, te revelamos que el listado de identificaciones aceptadas para el registro vehicular es limitado, las cuales son: la licencia de conducir de Texas, el pasaporte estadounidense vigente, la Texas License To Carry y credenciales emitidas por el Ejército, el Departamento de Seguridad Nacional, Citizenship and Immigration Services y el Departamento de Estado.

Esta restricción deja a muchas personas indocumentadas sin más opciones. La intención del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) es "garantizar la validez de los documentos requeridos" durante el proceso de registro.