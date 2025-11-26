- Hoy:
¡TRAGEDIA en Walmart de Englewood! Niño de 3 años muere en estacionamiento atropellado por mujer que conducía un Jeep
La mujer de 27 años intentó hacer una maniobra que salió mal, la misma que terminó por quitarle la vida al menor en el estacionamiento del Walmart de Englewood.
Una gran tragedia sucedió en las fueras de una tienda de Walmart, ubicado en Englewood, Florida, donde un menor de 3 años fue atropellado por un Jeep conducido por una mujer de 27 años. Hecho que, eventualmente, terminaría costándole la vida, llenando de mucho dolor a su comunidad.
Un descuido que resultó mortal
Todo sucedió promediar las 8:25 p.m. del martes 25 de noviembre. El menor, cuya identidad no ha sido revelada, fue trasladado al Hospital de Tampa tras el accidente con heridas graves, pero en horas de la mañana del miércoles 26 de noviembre falleció a causa de las mismas.
Pero, ¿Qué es lo que sucedió? Según lo relatado por la Patrulla de Carreteras de Florida (el Departamento de Bomberos de Englewood también respondió al llamado de la emergencia), el incidente acaeció en el local de Walmart con dirección en 2931 South McCall Road, cerca a Lemon Bay High School, cuando el niño y su madre se preparaban para abordar su vehículo.
El pequeño de 3 años estaba de pie junto a su mamá, ella se disponía a subirlo al coche, pero el menor caminó justo delante del Jeep que venía detrás y se quedó parado.
La policía no encontró culpables
La mujer de 27 años, la que conducía el Jeep, venía desde el estacionamiento de la tienda, giró a la derecha, maniobra que terminó golpeando al niño, el cual no se había movido de su sitio, el impacto fue inminente.
Cuando llegaron al lugar, y conocer los hechos, la policía local no realizó, hasta el momento, ningún arresto. Sin embargo, las mismas continúan realizando las debidas averiguaciones en busca de conocer si es que hay, en realidad, algún tipo de responsabilidad tras lo sucedido.
