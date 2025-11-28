- Hoy:
- Partidos de hoy
- Perú vs Chile Femenino
- Fichajes Liga 1
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Hernán Barcos
- Tabla Liga de Vóley
- Encendido de árbol
ALERTA en Walmart y HEB en Texas: autoridades confirman ROBO de $13,000 que dejó como resultado a 12 personas arrestadas
Las autoridades de Texas, EE. UU., informaron que un robo masivo ascendió a 13.000 dólares en las tiendas HEB y Walmart. ¿Qué se sabe sobre los arrestados?
¡Una gran ola de robos en diversas tiendas de EE. UU.! Recientemente, se reportó que 12 personas fueron privadas de su libertad, esto luego de que se llevó con éxito una operación conjunta en el centro de Texas. Este grupo de personas participación en una serie de hurtos en populares tiendas del país.
Según reportes de la Policía de Austin, en el marco de esta acción, no solo se llevó a cabo detenciones, sino que también se emitió citaciones y se logró recuperar cerca de 13.000 dólares en productos sustraídos de establecimientos como HEB, Walmart, Lowe's, entre otros. La intervención busca desarticular redes delictivas que afectan la seguridad y el comercio en la región.
PUEDES VER: Policía de Michigan en ALERTA máxima por swatting: una amenaza de BOMBA desata el caos en un Walmart
Walmart y HEB: robo de $13,000 que dejó como resultado a 12 personas arrestadas
Según diversos portales web, entre ellos, 'mysanantonio.com', se registró un operativo de tres días que se desarrolló en las áreas comerciales de Canyon Ridge, Lakeline y Domain, al norte de Austin, entre el 23 y el 25 de noviembre. En esta acción, el Departamento de Policía de Austin (APD) impactó al lograr recuperar mercancía valorada en S/12.900,85, la cual había sido robada, según un comunicado oficial.
Esta iniciativa tuvo como objetivo brindar un respaldo a los comercios locales, disminuir los delitos de robo y aumentar la seguridad en zonas con alto flujo de personas. Al respecto, la Unidad Táctica del Norte del Metro del APD trabajó con la Unidad Táctica del Sur del Metro, así como con los representantes de distrito, patrulleros y diversos socios minoristas para llevar a cabo el operativo.
Walmart y HEB Texas: robo de $13,000 que dejó como resultado a 12 personas detenidas.
Tras estas intervenciones, Miguel Rivera-Duff, de 25 años, recibió una citación por robo en el HEB de 500 Canyon Ridge Drive, aunque no fue encarcelado, ya que se trató de una citación y liberación. En un incidente separado en el mismo HEB, Etta Kelly, de 50 años, fue arrestada tras presuntamente ocultar mercancía sin pagar y amenazar a empleados con una pistola eléctrica.
Por otro lado, en el Walmart de 12900 N. I-35, la policía detuvo a Gonzalo Alvarado, de 29 años, quien fue encontrado en posesión de un arma de fuego robada, siendo arrestado por robo y porte ilegal de armas. Asimismo, Everette Richardson, de 67 años, fue arrestada en el mismo establecimiento por hurto en tiendas, acumulando dos condenas previas. Estas 4 personas enfrentan cargos con la justicia.
Los otros casos de robos y los 8 detenidos más en EE. UU.
- En el HEB de 12407 North MoPac Expressway, la policía no dudó en detener a John López, de 42 años, por el delito de robo y fraude por posesión de información de identificación.
- En Walmart ubicado en 12301 N. FM 620, los agentes detuvieron a Roger Bragg, de 47 años, quien enfrenta cargos por porte ilegal de arma y posesión de una sustancia controlada.
- En aquel caso de Walmart, las autoridades también arrestaron a Brandy Oglesby, de 35 años, por robo y posesión de una sustancia controlada.
- En dicha zona, Matthew Bradshaw, de 40 años, y Desiree Villegas, de 48, también fueron arrestados por robo en el Lowe's ubicado en 13201 N. FM 620.
- En Kohl's ubicado en 11111 Lakeline Boulevard, Kiandra Nieto, de 27 años, y Donte Lastrapes, de 29 años, también fueron detenidas por cargos de robo en dos casos separados.
- Por último, en el conocido centro comercial Domain, Robert Moorehead, de 45 años, fue detenido por una orden de arresto pendiente tras obtener el cargo de posesión de una sustancia.
- 1
¡TRAGEDIA en Walmart de Englewood! Niño de 3 años muere en estacionamiento atropellado por mujer que conducía un Jeep
- 2
IMPORTANTE ALERTA para inmigrantes: ni la visa te salvará y Trump podrá sacarte de EE. UU. por insólito límite de permanencia
- 3
ALERTA en Walmart de Worthington: reportan arresto de mujer de 39 años tras ser acusada de robar artículos valorizados en $1.013,61
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90