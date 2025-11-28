¡Una gran ola de robos en diversas tiendas de EE. UU.! Recientemente, se reportó que 12 personas fueron privadas de su libertad, esto luego de que se llevó con éxito una operación conjunta en el centro de Texas. Este grupo de personas participación en una serie de hurtos en populares tiendas del país.

Según reportes de la Policía de Austin, en el marco de esta acción, no solo se llevó a cabo detenciones, sino que también se emitió citaciones y se logró recuperar cerca de 13.000 dólares en productos sustraídos de establecimientos como HEB, Walmart, Lowe's, entre otros. La intervención busca desarticular redes delictivas que afectan la seguridad y el comercio en la región.

Walmart y HEB: robo de $13,000 que dejó como resultado a 12 personas arrestadas

Según diversos portales web, entre ellos, 'mysanantonio.com', se registró un operativo de tres días que se desarrolló en las áreas comerciales de Canyon Ridge, Lakeline y Domain, al norte de Austin, entre el 23 y el 25 de noviembre. En esta acción, el Departamento de Policía de Austin (APD) impactó al lograr recuperar mercancía valorada en S/12.900,85, la cual había sido robada, según un comunicado oficial.

Esta iniciativa tuvo como objetivo brindar un respaldo a los comercios locales, disminuir los delitos de robo y aumentar la seguridad en zonas con alto flujo de personas. Al respecto, la Unidad Táctica del Norte del Metro del APD trabajó con la Unidad Táctica del Sur del Metro, así como con los representantes de distrito, patrulleros y diversos socios minoristas para llevar a cabo el operativo.

Walmart y HEB Texas: robo de $13,000 que dejó como resultado a 12 personas detenidas.

Tras estas intervenciones, Miguel Rivera-Duff, de 25 años, recibió una citación por robo en el HEB de 500 Canyon Ridge Drive, aunque no fue encarcelado, ya que se trató de una citación y liberación. En un incidente separado en el mismo HEB, Etta Kelly, de 50 años, fue arrestada tras presuntamente ocultar mercancía sin pagar y amenazar a empleados con una pistola eléctrica.

Por otro lado, en el Walmart de 12900 N. I-35, la policía detuvo a Gonzalo Alvarado, de 29 años, quien fue encontrado en posesión de un arma de fuego robada, siendo arrestado por robo y porte ilegal de armas. Asimismo, Everette Richardson, de 67 años, fue arrestada en el mismo establecimiento por hurto en tiendas, acumulando dos condenas previas. Estas 4 personas enfrentan cargos con la justicia.

Los otros casos de robos y los 8 detenidos más en EE. UU.