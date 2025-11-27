- Hoy:
ALERTA en Walmart de Salem: reportan tres heridos tras accidente y hombre involucrado tendrá que pagar FUERTE multa
Las autoridades de Salem informaron sobre este último incidente en las afueras de una tienda Walmart. ¿Qué se sabe sobre este lamentable hecho? ¿Hubo menores?
Recientemente, la policía de Salem, Massachusetts, Estados Unidos, informó sobre un accidente que involucró a dos vehículos, el cual se llevó a cabo en la intersección de West Main y Walton Drive, frente a la tienda Walmart. Como resultado del incidente, tres personas recibieron atención médica en el lugar. ¿Se reconoció a los autores de este hecho? ¿Hubo heridos de gravedad?
PUEDES VER: ALERTA, inmigrantes con Green Card: esto es lo que sucede con tu residencia permanente cuando existe una "presunción de abandono"
Walmart de Salem: reportan tres heridos tras accidente y hombre involucrado pagará multa
Según información de las autoridades y southernillinoisnow.com, se reveló todo sobre el accidente ocurrido el lunes 24 de noviembre a las 3:27 p. m. en Salem. Gavin Mansker, un joven de 19 años residente de Old US 51 en Sandoval, se detuvo en una señal de pare en Walton Drive y giró a la izquierda, colisionando con un auto en West Main que era conducido por un menor de 17 años.
Walmart de Salem: reportan tres heridos tras accidente y hombre involucrado pagará multa.
Luego del incidente, tanto Mansker como el conductor del otro vehículo y un pasajero, identificado como Lawrence McCullen, de 34 años y residente de Selmaville Road en Salem, decidieron no optar por recibir atención médica, a pesar de ser evaluados por el equipo de United Medical Response. Asimismo, no se conoce si brindaron declaraciones o algún dato al respecto.
En tanto, se confirmó que el Distrito de Protección contra Incendios de Salem también acudió al lugar luego de reportarse el accidente, aunque se señaló que no era necesaria su intervención. Como resultado de este preocupante hecho, Mansker recibió una multa por no reducir la velocidad para evitar la colisión, pero no se conoce más cargos para él ni para el otro conductor.
¿Qué hacer luego de un accidente en Walmart?
Bajo este contexto, es importante que sepas cómo actuar luego de un accidente en Walmart. Primero, es necesario que tomes medidas inmediatas para garantizar la seguridad.
Asegúrate de asegurar la zona del incidente y busca atención médica de inmediato. Luego, reúne toda la evidencia posible, documentando cada detalle del suceso. Es recomendable evitar cualquier comunicación con Walmart hasta haber consultado con un abogado. Finalmente, contacta a un profesional legal que te brinde asesoramiento y te ayude a presentar un reclamo si corresponde.
