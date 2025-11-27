IMPORTANTE. El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) representa una gran ayuda económica administrada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Tiene como finalidad facilitar el acceso a alimentos considerados fundamentales para la salud y el bienestar de las familias de bajos ingresos en todo el país americano.

Los hogares que cumplen con los requisitos reciben los beneficios del programa mediante una tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT), la cual funciona de manera similar a una tarjeta de débito y puede ser utilizada en establecimientos autorizados. No obstante, recientemente se confirmó ciertas restricciones en algunos productos. ¿Por qué? ¿Desde cuándo y qué se sabe al respecto?

SNAP: tras complicaciones, ahora no podrás comprar estos productos con la tarjeta EBT

'El Cronista', otros medios y las autoridades anunciaron que la Administración Trump permitirá a los estados imponer limitaciones en la adquisición de ciertos productos, y ya se han dado a conocer las exenciones de compra que comenzarán a regir desde el 2026.

SNAP: tras complicaciones, ahora no podrás comprar estos productos con la tarjeta EBT.

Mediante la información publicada en el sitio web oficial del programa de ayuda, a partir de 2026 se implementarán restricciones específicas para las compras en las tiendas autorizadas.

Estado de EE. UU. Fecha prevista de implementación Medida aprobada Arkansas 10 de julio 2026 No se pueden comprar refrescos, bebidas de frutas y verduras que tengan menos del 50% de jugo natural, dulces y las conocidas bebidas "poco saludables". Idaho 1 de enero 2026 Se prohíbe la compra de refrescos y dulces. Indiana 1 de enero 2026 Se prohíbe la compra de refrescos y dulces. Iowa 1 de enero 2026 No se pueden comprar alimentos sujetos a impuestos según el Departamento de Ingresos de Iowa, a excepción de plantas productoras de alimentos y/o semillas para plantas productoras de alimentos. Nebraska 1 de enero 2026 Se prohíbe la compra de refrescos y bebidas energéticas. Utah 1 de enero 2026 Se prohíbe la compra en general de refrescos.

¿Qué se debe tomar en cuenta tras estas exenciones que se darán en ciertos estados?

En tanto, según información adicional frente a esta medida, se confirmó que todas las personas que cumplan con los requisitos establecidos recibirán una notificación que especifica la duración exacta de la asignación, un proceso que ha sido calificado como "período de certificación".

Las autoridades han resaltado que, antes de que termine este período, se enviará un nuevo aviso resaltando la necesidad de volver a certificarse para seguir recibiendo los beneficios. Asimismo, la oficina local de SNAP proporcionará a cada beneficiario los detalles necesarios para llevar a cabo este trámite.

Razón por la que se llevó a cabo estas exenciones con la tarjeta EBT

La tarjeta EBT, utilizada en el marco del programa SNAP federal, tiene limitaciones en cuanto a los productos que se pueden adquirir.

Las normativas prohíben la compra de artículos no alimenticios. Asimismo, varios estados han adoptado restricciones adicionales que impiden la adquisición de "comida chatarra", abarcando bebidas azucaradas y golosinas. Estas regulaciones tienen como finalidad fomentar la alimentación más saludable entre los beneficiarios del programa.