Aviso importante: recientemente, la administración actual de Donald Trump expuso su disposición de evaluar a todos los extranjeros refugiados admitidos en Estados Unidos durante la ex administración de Joe Biden, tal como se pudo evidenciar en un memorando compartido a los medios internacionales, tales como hindustantimes.com.

Cabe precisar que esta sorpresiva medida ha llamado la atención de un programa que, por varios años, se encargó de brindar refugio a todas las personas que escapan de la guerra y la persecución. Bajo este contexto, en esta nota también te revelamos qué acción tiene en mente realizar el republicano, esto luego de exigir nuevas entrevistas completas para ciertos inmigrantes.

EE. UU. suspende aprobaciones de Green Card y Trump exige este tipo de entrevistas ahora

Atención: alrededor de 200.000 refugiados que ingresaron al país americano durante el período que estuvo Biden, hoy en día experimentarán mucha preocupación e incertidumbre tras confirmarse el proceso de revisión de sus estatus en EE. UU.

Y es que, mediante un reciente memorando, el cual cuenta con la firma de Joseph Edlow, el director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), se señaló que ahora se llevará a cabo una revisión completa, exhaustiva y una "nueva entrevista a todos los refugiados admitidos entre el 20 de enero de 2021 y el 20 de febrero de 2025", esto dejando atrás el anterior proceso de revisión.

Estados Unidos suspende aprobaciones de Green Card y Donald Trump solicita este tipo de entrevistas ahora.

Asimismo, se confirmó que habrá una lista prioritaria de personas programadas para una nueva entrevista en un plazo de tres meses. En tanto, este memorando también señala la suspensión de la aprobación de tarjetas Green Card para los refugiados de este período.

Según los informes y Edlow, USCIS se enfocará en seguir la ley y garantizar que el programa de refugiados no sea explotado. En la normativa actual, este grupo tendrá que solicitar la Green Card tras un año de residir en EE. UU. y podrán solicitar la ciudadanía tras el paso de cinco años.

¿Qué se debe tomar en cuenta de este memorando de USCIS?

El memorando estableció la necesidad de implementar de manera urgente varias medidas relacionadas con las solicitudes de Green Card: