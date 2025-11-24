Recientemente, un hombre perteneciente al condado de Harnett, EE. UU., se encuentra bajo investigación, esto luego de ser acusado de salir de una tienda Walmart USA con mercancía valorada en miles de dólares sin realizar el pago correspondiente. Vale resaltar que esta información fue confirmada por el Departamento de Policía de Aberdeen y medios internacionales, tales como cbs17.com.

Arrestan a hombre sospechoso de robo de $1,700 en carne y otros productos en Walmart

Según los datos de la prensa y las autoridades de Aberdeen, el hombre del condado de Harnett se encuentra en una situación complicada tras enfrentar serios cargos al ser acusado de robar artículos por un valor superior a 1.700 dólares de una tienda Walmart, así como lo reafirmó este 24 de noviembre en el Departamento de Policía de dicha localidad en EE. UU.

Según los reportes, los hechos se llevaron a cabo el pasado 12 de octubre, cuando los oficiales respondieron rápidamente al llamado de urgencia frente a un preocupante robo en el establecimiento ubicado en Turner Street, pero no lograron localizar al sospechoso ni su vehículo en ese momento.

Arrestan a hombre sospechoso de gran robo en tienda Walmart.

Más de dos semanas después, la policía obtuvo imágenes de las cámaras de seguridad que les proporcionaron información crucial para avanzar en la investigación.

En tanto, al revisar las grabaciones, los agentes señalaron que el individuo ingresó a la tienda y seleccionó una variedad de productos, incluyendo carnes, herramientas y dispositivos electrónicos, antes de abandonar el lugar sin realizar el pago correspondiente. Tras el suceso, la policía continúa investigando el caso para llevar al responsable ante la justicia.

¿Qué se sabe sobre la persona sospechosa frente a este robo?

Hace unos días, para ser exactos el 3 de noviembre, la policía decidió revelar la identificación del sospechoso. El hombre de 29 años responde al nombre de Lenterrell Demill Ray, de Lillington, en Estados Unidos. Este sujeto enfrenta cargos de hurto grave y posesión grave de propiedad robada.

Por su parte, la Oficina del Sheriff del Condado de Harnett ya confirmó su arresto y él se encuentra bajo custodia y tendrá que pagar una fianza garantizada de $50,000.