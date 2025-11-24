Atención, compradores en Estados Unidos: supermercados REMATAN productos para la cena de Acción de Gracias

A pocos días del Día de Acción de Gracias, millones de familias en Estados Unidos incluyendo a la comunidad inmigrante buscan alternativas para celebrar sin comprometer aún más su economía. Con la inflación golpeando el costo de la comida y los insumos básicos, muchos hogares están ajustando su presupuesto y comparando ofertas para no renunciar a la tradicional cena de Thanksgiving. Ante este panorama, varias de las cadenas más grandes del país han anunciado promociones especiales que reducen de forma significativa el precio del menú festivo.

Estas rebajas llegan en un momento clave, justo cuando los compradores realizan las compras de último minuto y buscan completar la mesa sin superar el presupuesto. Si estás preparando tu celebración, aquí te contamos qué tiendas están ofreciendo los precios más competitivos para que puedas organizar una cena abundante y económica.

Ahorro garantizado en productos de Thanksgiving.

Supermercados que lanzaron precios especiales por el Día de Acción de Gracias

Un análisis de LendingTree revela que las familias que celebran Thanksgiving este año estiman un gasto promedio de US$487, que incluye comida, bebidas y decoración. Sin embargo, varias tiendas han decidido romper esta tendencia con ofertas que bajan el costo total de la cena a una fracción del precio habitual.

Aldi: ofrece una cena completa para 10 personas por menos de US$40, que incluye ingredientes esenciales y más de 20 productos para complementar el menú.

Walmart: también dispone de un menú familiar para 10 personas por US$40, con pavo cocido y más de una docena de acompañamientos listos para servir.

Target: presenta una opción más pequeña y económica: una cena para 4 personas por menos de US$20, que incluye pavo cocido y seis acompañamientos básicos.

El verdadero significado del Día de Acción de Gracias

Thanksgiving no gira solo en torno al banquete. Para muchas familias, esta fecha representa un momento de gratitud, reflexión y unión. De hecho, para una parte importante de la población en EE.UU., el Día de Acción de Gracias tiene un simbolismo emocional incluso más profundo que la Navidad.

Además del tradicional pavo, el puré de papa, el pastel de calabaza y otros clásicos, la celebración incluye rituales como ver el desfile de Macy’s en Nueva York o disfrutar de los tradicionales partidos de fútbol americano, una costumbre que data de 1876. Y, como cierre del fin de semana festivo, llega el esperado Black Friday, que marca el inicio oficial de la temporada navideña y el día de compras más intenso del año.