Lo están usando miles: el documento "oculto" que CBP reconoce como estatus legal en Estados Unidos

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) recordó que, además de la visa o la Green Card, existe un documento fundamental que determina si un extranjero se encuentra legalmente admitido en Estados Unidos. En plena temporada de viajes, la agencia reiteró la importancia de este registro, que funciona como la prueba oficial de entrada y salida del país.

El I-94 ahora es electrónico y su tarifa aumentó en fronteras terrestres.

El documento que valida tu permanencia legal en EE.UU.

Cuando una persona ingresa por un puerto aéreo, marítimo o terrestre, el CBP genera el Formulario I-94, también conocido como Registro de Entrada/Salida. Este archivo, emitido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se utiliza para:

Confirmar que el viajero fue admitido en EE.UU.

Registrar ajustes de estatus migratorio.

Autorizar extensiones de estadía para no inmigrantes.

Quienes sí deben usarlo incluyen turistas, estudiantes, trabajadores temporales y prácticamente todos los visitantes no inmigrantes. En cambio, no lo requieren ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes que regresan, portadores de visas de inmigrante ni la mayoría de los visitantes canadienses.

El documento es crucial porque especifica la fecha límite en la que el extranjero debe salir del país (Admit Until Date), una de las condiciones más importantes para evitar violaciones migratorias.

El I-94 ahora es electrónico: así funciona

El CBP explicó que los viajeros ya no reciben el formulario en papel. Ahora, la información se genera de manera automática a partir de registros electrónicos del ingreso y la salida. Para probar su estatus legal frente a empleadores, universidades o agencias gubernamentales, los visitantes pueden descargar su I-94 desde el portal oficial con la opción “Get Most Recent I-94” o mediante la aplicación del CBP.

Si alguien desea un talón impreso, puede solicitarlo en línea o pedirlo durante la inspección, aunque la agencia aclaró que estas solicitudes se procesarán en una sesión posterior. La autoridad también confirmó que, desde el 30 de septiembre, la tarifa para emitir el I-94 en los puertos fronterizos terrestres subió a US$30, tras agregarse un cargo adicional de US$24 al costo anterior.

¿Qué pasa si tu Formulario I-94 tiene errores o no aparece en el sistema?

El CBP recomienda que, si un viajero no encuentra su I-94 en línea o detecta información incorrecta como fechas equivocadas o datos personales incompletos, realice de inmediato un reclamo a través del portal oficial en la sección “I-94 Correction”. En la mayoría de casos, los errores se deben a fallas en la captura automática de los registros electrónicos y pueden corregirse sin necesidad de acudir a un puerto de entrada.

Si el problema persiste o el sistema no genera ningún archivo, el extranjero debe presentarse en una oficina del CBP cercana para una verificación manual. Una corrección tardía puede causar serios inconvenientes, como dificultades para renovar estatus, problemas laborales o incluso aparecer como “fuera de estatus” en los sistemas migratorios.