ATAQUE brutal en el metro: Hombre es apuñalado en Nueva York por pedir que bajen el volumen de una llamada

La tranquilidad del metro de Nueva York volvió a romperse el sábado por la mañana, cuando un pasajero de 54 años terminó gravemente herido después de pedirle a otro usuario que bajara el volumen de una llamada telefónica. El hecho, ocurrido a bordo del tren E en la estación Jamaica Center–Parsons/Archer, ha reactivado las alarmas sobre la violencia en el sistema de transporte más concurrido de Estados Unidos.

Un pedido simple que terminó en brutal agresión

Según el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), el incidente ocurrió alrededor de las 11:00 a.m. del 22 de noviembre. La víctima relató que solo pidió al otro pasajero reducir el volumen de su conversación. La respuesta fue inmediata y violenta: el hombre lo golpeó varias veces en el rostro y luego lo apuñaló en el abdomen antes de huir del vagón cuando el tren llegó a la estación.

Usuarios del metro expresan temor ante el aumento de ataques.

El herido fue trasladado al Centro Médico del Hospital Jamaica, donde se espera que se recupere. Hasta el momento, no hay sospechosos detenidos y la investigación continúa abierta. El apuñalamiento no fue un caso aislado. Tres días antes, otro pasajero del tren E atacó con un cuchillo a dos personas y golpeó a una tercera en la estación Kew Gardens–Union Turnpike, según reportes del New York Daily News. Estos hechos han elevado la inquietud entre quienes dependen del metro para movilizarse diariamente.

“Nos estamos acostumbrando a la violencia”, dicen usuarios

Para muchos neoyorquinos, la sensación de inseguridad se ha vuelto parte de la rutina. “Pasa tan seguido que ya no sorprende”, dijo Fatima Shahid, una joven de 18 años que usa la estación Jamaica Center. “Me alegra no tomar el tren tan seguido, porque sé que la gente que lo usa a diario tiene miedo”. Otro pasajero, Perry, de 37 años, expresó incredulidad: “No es normal. Solo escucharlo es una locura”.

Las cifras muestran una baja… pero no en los asaltos

A pesar de los titulares, los delitos generales en el sistema de transporte han disminuido un 4% respecto al año anterior. Los robos y el carterismo registran caídas significativas, aunque los asaltos dentro del metro muestran un ligero incremento, de acuerdo con datos citados por el New York Daily News.

Mientras la policía continúa la búsqueda del agresor, el episodio vuelve a poner bajo la lupa los desafíos de seguridad en un sistema que transporta millones de personas cada día.