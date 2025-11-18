0
PELIGRO en escuelas de EE. UU.: docente arrestada tras intoxicación de dos niños con dulces con THC

Dos estudiantes ingirieron dulces con THC dentro de un aula en Indiana y la maestra fue detenida. El caso desató una investigación escolar y policial.

Dara Rojas
Autoridades investigan cómo los comestibles llegaron al aula
La detención de una profesora de secundaria en Indiana ha generado alarma entre padres y autoridades luego de que dos estudiantes consumieran, sin saberlo, golosinas con THC que estaban expuestas en el aula. La docente, Debra McGillem, fue arrestada y enfrenta múltiples cargos preliminares, según reportes locales.

¿Cómo ocurrió el incidente dentro del salón?

El hecho se registró la tarde del jueves 13 de noviembre en Angola High School, cuando los alumnos tomaron los dulces creyendo que eran caramelos normales. La Oficina del Sheriff del condado de Steuben confirmó posteriormente que los productos contenían THC, el componente psicoactivo de la marihuana. Las autoridades señalan que la maestra habría introducido los comestibles al plantel.

Estados Unidos

Dulces con THC terminaron en manos de dos alumnos durante la clase.

Durante la inspección inicial, los oficiales hallaron más alimentos sospechosos en posesión de McGillem. La docente acudió voluntariamente a declarar, pero los agentes detectaron señales de que podría haber conducido bajo los efectos de sustancias, según WECT News.

Los cargos que enfrenta la profesora

McGillem, de 49 años, fue trasladada el viernes 14 a la cárcel del condado y enfrenta cargos preliminares por negligencia, posesión de sustancias prohibidas en propiedad escolar y conducción intoxicada. La fianza se fijó en 6.500 dólares mientras avanza el proceso judicial, informó People. El superintendente del distrito, Matthew Widenhoefer, confirmó la apertura de una investigación interna y aseguró que se aplicarán las sanciones correspondientes.

El caso también fue derivado al Departamento de Servicios para Niños de Indiana. A pesar de la controversia, algunos estudiantes han manifestado apoyo a la profesora. Un alumno de último año destacó su calidad como docente y pidió que se considere su trayectoria mientras se esclarecen los hechos.

