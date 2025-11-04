PELIGRO Extremo: FDA alerta que este popular tratamiento estético podría DESFIGURAR tu rostro para siempre

Un tratamiento facial que se volvió tendencia entre celebridades y usuarios de redes sociales está generando serias preocupaciones en la FDA. Aunque se promociona como un método “revolucionario” para lograr una piel tersa y sin imperfecciones, la agencia federal advierte posibles daños irreversibles en el rostro.

Advertencia de la FDA sobre graves daños por radiofrecuencia con microneedling.

Radiofrecuencia con microneedling: ¿solución o amenaza?

El procedimiento utiliza microagujas y calor para estimular colágeno y corregir arrugas, manchas y cicatrices. Sin embargo, los riesgos superan la promesa de resultados rápidos.

Reportes de la FDA señalan casos de:

Quemaduras visibles

Cicatrices profundas

Daño nervioso

Pérdida de grasa facial

Desfiguración permanente

Autoridades sanitarias recomiendan informarse bien antes de aceptar este tipo de tratamientos.

Expertos cuestionan la industria estética

El cirujano plástico Rady Rahban critica que la belleza exprés se imponga sobre la seguridad. Afirma que el microneedling tradicional puede ser seguro, pero agregar radiofrecuencia multiplica los riesgos al penetrar más profundamente en la piel.

Pese a las advertencias, su demanda crece. Paquetes de pocas sesiones pueden superar los USD 5,000, según medios internacionales. Celebridades han popularizado esta técnica, pero también hay numerosos testimonios de usuarios arrepentidos que aseguran haber quedado con lesiones visibles.

Recomendaciones contundentes de la FDA

La agencia indica que:

Está prohibido usar dispositivos caseros de microneedling con radiofrecuencia

de microneedling con radiofrecuencia El procedimiento solo debe ser aplicado por profesionales certificados

Cualquier reacción adversa debe ser reportada inmediatamente

Antes de someterte al tratamiento: consejos clave para proteger tu piel