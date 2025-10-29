- Hoy:
PELIGRO en Estados Unidos: Retiran del mercado RECONOCIDA marca de alimentos para perros por riesgo de bacteria mortal
Un alimento para perros fue retirado en EE. UU. por Salmonella, peligrosa para mascotas y humanos; revisa los lotes afectados.
En Estados Unidos se ha emitido una alerta para dueños de perros tras detectarse que un popular alimento congelado para mascotas representa un riesgo grave para la salud. La presencia de Salmonella, una bacteria potencialmente mortal, llevó a las autoridades a ordenar el retiro inmediato del producto.
Raw Bistro retira lotes contaminados para proteger a mascotas y humanos.
Retiro urgente de Raw Bistro Pet Fare
La marca Raw Bistro Pet Fare anunció la retirada voluntaria de los lotes afectados tras confirmarse la contaminación. La Salmonella no solo pone en riesgo a los animales, sino que también puede transmitirse a las personas al manipular el alimento sin la higiene adecuada. Por ello, se insta a suspender su uso y desechar los productos afectados de manera segura.
Síntomas y riesgos para humanos y mascotas
En humanos, la infección por Salmonella puede provocar fiebre, vómitos, diarrea, dolor abdominal y náuseas. En casos graves, podrían aparecer complicaciones como infecciones en arterias, endocarditis, problemas articulares y molestias urinarias u oculares.
En perros, los síntomas incluyen debilidad extrema, fiebre, vómitos y diarrea con sangre, y los animales enfermos pueden contagiar a otros perros. Es fundamental lavar bien las manos y desinfectar cualquier superficie que haya estado en contacto con el alimento.
Lotes afectados y zonas de distribución
Según la FDA, los productos retirados corresponden a Raw Bistro Dog Fare Grass-Fed Beef Entrée, en envases congelados de 3 y 18 libras. Los lotes se distribuyeron entre el 1 y el 17 de septiembre de 2025 en California, Colorado, Illinois y Minnesota.
Los envases involucrados pertenecen al lote 239 y tienen fecha de vencimiento 27 de agosto de 2026. Se recomienda revisar cuidadosamente la información en el paquete y, si coincide, dejar de usar el producto de inmediato.
Recomendaciones finales para dueños de mascotas
- Evitar alimentar a los perros con productos de los lotes afectados.
- Manipular cualquier alimento para mascotas con guantes y lavar bien las superficies.
- Consultar al veterinario ante cualquier síntoma de enfermedad en la mascota.
- Mantenerse informado sobre futuros retiros o alertas emitidas por la FDA.
