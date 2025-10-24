ALERTA EN TEXAS: Niños hallan ALFILERES OCULTOS en caramelos de Halloween

El ambiente festivo previo a Halloween se vio empañado en la ciudad de Santa Fe, Texas, luego de que el Departamento de Policía (SFPD) emitiera una seria advertencia pública: varios niños habrían recibido caramelos adulterados con alfileres de coser.

Las autoridades confirmaron que los objetos metálicos fueron hallados dentro de golosinas distribuidas durante el tradicional desfile del Regreso a Casa, evento que marca el inicio de las celebraciones de otoño en la comunidad. Tras las primeras denuncias, agentes locales visitaron distintos vecindarios y corroboraron la presencia de alfileres en los dulces recolectados.

La Policía de Texas alerta sobre dulces adulterados con alfileres antes de Halloween.

Un caso que encendió la alarma

Uno de los reportes más preocupantes provino de Jeremy Partin, un vecino que asistió al desfile junto a su familia. Según contó a medios locales, su hija de 18 años descubrió un alfiler de coser incrustado dentro de una barra de chocolate KitKat mientras revisaba los dulces que habían recolectado.

"Me dijo: ‘Menos mal que lo abrí yo, mira esto’. Y efectivamente, se veía claramente el alfiler sobresaliendo del chocolate", relató Partin. El hombre aseguró que, tras el susto, decidió reemplazar todos los dulces recolectados por otros comprados directamente en tiendas para evitar cualquier riesgo.

El padre también calificó el hecho como un acto intencional, ya que el alfiler estaba oculto debajo del pliegue del envoltorio, lo que hacía difícil detectarlo a simple vista. "Esto no fue un accidente. Alguien lo hizo a propósito", afirmó antes de contactar a la policía local.

La policía investiga y emite recomendaciones

En un inicio, las autoridades consideraron que se trataba de un hecho aislado. Sin embargo, tras la denuncia de Partin, otros padres reportaron incidentes similares, lo que llevó al SFPD a abrir una investigación formal.

El jefe de policía de Santa Fe señaló que, por el momento, no se han identificado sospechosos, pero que se están revisando los reportes y cámaras de seguridad de la zona. "Hay alguien allá afuera haciendo algo muy peligroso", declaró un portavoz del departamento.

Mientras avanza la investigación, la policía recomendó a todos los residentes que participaron en el desfile revisar cuidadosamente los caramelos antes de permitir que los niños los consuman. También solicitaron reportar de inmediato cualquier producto sospechoso o adulterado.

Preocupación ante la llegada de Halloween

El caso ha generado inquietud en toda la comunidad, especialmente a pocos días de las celebraciones de Halloween, cuando miles de niños salen a pedir dulces de casa en casa. Las autoridades enfatizaron que la revisión previa de los dulces es fundamental y recordaron que, en caso de duda, lo mejor es desechar cualquier golosina sospechosa.

Con esta alerta, el Departamento de Policía de Santa Fe busca evitar que un acto de malicia empañe una de las fechas más esperadas por las familias estadounidenses.