Retiran marca RECONOCIDA de quesos tras detectar bacterias PELIGROSAS para el consumo

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) emitió una alerta sanitaria urgente tras detectar una posible contaminación por Listeria monocytogenes en varios quesos de la marca Wegmans. Esta bacteria puede provocar infecciones graves, sobre todo en embarazadas, recién nacidos y personas con el sistema inmunitario debilitado.

La medida afecta a cuatro tipos de quesos elaborados por Wegman Food Markets Inc., distribuidos en tiendas de todo el país. La alerta surgió luego de que un proveedor francés reportara irregularidades microbiológicas en algunos lotes exportados. Aunque hasta el momento no se han registrado casos de intoxicación, la compañía optó por retirar los productos de manera preventiva.

Esta conocida marca de quesos fue retirada por representar un riesgo sanitario.

Quesos afectados por el retiro

Los productos incluidos en el retiro son:

Camembert suave madurado mediano Wegmans (8.8 oz) , con fechas de vencimiento 26/7/25, 12/8/25 y 19/8/25.

, con fechas de vencimiento 26/7/25, 12/8/25 y 19/8/25. Surtido de quesos Wegmans (1 lb) .

. Camembert a la parrilla con tapenade y tomates asados Wegmans (10 oz) .

. Queso Brie Wegmans con manzana acaramelada y nueces pecanas (13 oz).

Todos fueron producidos en el estado de Georgia por Estancia Holdings, y la cadena pidió a los consumidores abstenerse de consumir o vender los productos hasta nuevo aviso.

¿Por qué es peligrosa la Listeria?

La Listeria monocytogenes es una bacteria que puede causar síntomas similares a la gripe, como fiebre, vómitos o dolores musculares. En los casos más severos, puede provocar meningitis, septicemia o incluso la muerte. En mujeres embarazadas, se asocia con abortos espontáneos, partos prematuros o infecciones en los recién nacidos.

Qué deben hacer los consumidores

La FDA recomienda revisar cuidadosamente las etiquetas de los quesos adquiridos y suspender su consumo si coinciden con los lotes mencionados. Además, se insta a los comercios a retirar los productos de sus estanterías y reportar cualquier hallazgo a las autoridades sanitarias locales.

Un llamado a la prevención

Aunque no hay casos confirmados, las autoridades subrayan la importancia de seguir las alertas alimentarias y mantener una adecuada manipulación y refrigeración de los productos lácteos. Este tipo de medidas busca prevenir brotes infecciosos y proteger la salud pública de los consumidores en todo el país.