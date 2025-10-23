- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Sporting Cristal vs Universitario
- LDU vs Palmeiras
- Alianza Lima
- U Chile vs Lanús
- CTS 2025
Retiran marca RECONOCIDA de quesos tras detectar bacterias PELIGROSAS para el consumo
La FDA ordenó retirar quesos Wegmans por riesgo de contaminación con Listeria, una bacteria que puede causar infecciones graves y complicaciones en embarazadas.
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) emitió una alerta sanitaria urgente tras detectar una posible contaminación por Listeria monocytogenes en varios quesos de la marca Wegmans. Esta bacteria puede provocar infecciones graves, sobre todo en embarazadas, recién nacidos y personas con el sistema inmunitario debilitado.
PUEDES VER: ALERTA inmigrantes: descubre AQUÍ el VERDADERO poder y función de la Oficina de Detención y Deportación del ICE
La medida afecta a cuatro tipos de quesos elaborados por Wegman Food Markets Inc., distribuidos en tiendas de todo el país. La alerta surgió luego de que un proveedor francés reportara irregularidades microbiológicas en algunos lotes exportados. Aunque hasta el momento no se han registrado casos de intoxicación, la compañía optó por retirar los productos de manera preventiva.
Esta conocida marca de quesos fue retirada por representar un riesgo sanitario.
Quesos afectados por el retiro
Los productos incluidos en el retiro son:
- Camembert suave madurado mediano Wegmans (8.8 oz), con fechas de vencimiento 26/7/25, 12/8/25 y 19/8/25.
- Surtido de quesos Wegmans (1 lb).
- Camembert a la parrilla con tapenade y tomates asados Wegmans (10 oz).
- Queso Brie Wegmans con manzana acaramelada y nueces pecanas (13 oz).
Todos fueron producidos en el estado de Georgia por Estancia Holdings, y la cadena pidió a los consumidores abstenerse de consumir o vender los productos hasta nuevo aviso.
¿Por qué es peligrosa la Listeria?
La Listeria monocytogenes es una bacteria que puede causar síntomas similares a la gripe, como fiebre, vómitos o dolores musculares. En los casos más severos, puede provocar meningitis, septicemia o incluso la muerte. En mujeres embarazadas, se asocia con abortos espontáneos, partos prematuros o infecciones en los recién nacidos.
Qué deben hacer los consumidores
La FDA recomienda revisar cuidadosamente las etiquetas de los quesos adquiridos y suspender su consumo si coinciden con los lotes mencionados. Además, se insta a los comercios a retirar los productos de sus estanterías y reportar cualquier hallazgo a las autoridades sanitarias locales.
Un llamado a la prevención
Aunque no hay casos confirmados, las autoridades subrayan la importancia de seguir las alertas alimentarias y mantener una adecuada manipulación y refrigeración de los productos lácteos. Este tipo de medidas busca prevenir brotes infecciosos y proteger la salud pública de los consumidores en todo el país.
- 1
ALERTA en Walmart de Folsom: adolescente de 18 años en bicicleta eléctrica recibe insólita sanción tras atropellar a mujer en tienda
- 2
PELIGRO para inmigrantes embarazadas en Estados Unidos: denuncian a ICE por grave motivo
- 3
Adiós para siempre: Walmart CONFIRMA el fin de su beneficio más querido por los clientes
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50