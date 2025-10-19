Walmart sorprende con este NUEVO SISTEMA que cambiará por completo la forma de pagar

Walmart ha sorprendido a sus clientes con la implementación de un nuevo sistema de autoregistro de compras que promete revolucionar la forma de comprar. A partir de ahora, los usuarios podrán escanear sus productos y pagar directamente, sin necesidad de pasar por una caja tradicional.

Este cambio no solo busca agilizar el proceso de pago, sino también brindar una experiencia más fluida, cómoda y personalizada para cada cliente. Con esta innovación, la compañía apuesta por una tienda más eficiente y tecnológicamente avanzada.

Adiós a las largas filas: así funciona el nuevo sistema

El nuevo sistema permite que cada cliente realice su propio registro de productos desde terminales inteligentes. Basta con escanear los códigos, verificar los precios y pagar con tarjeta o efectivo. Esta modalidad reduce significativamente los tiempos de espera y mejora la circulación dentro de las tiendas.

Además, las terminales incorporan funciones adicionales como verificación de edad para productos restringidos y escaneo múltiple, lo que acelera aún más la experiencia de compra.

Inteligencia artificial: la pieza clave detrás de esta transformación

La apuesta tecnológica de Walmart no termina en las cajas de autopago. La compañía ha integrado sistemas avanzados de inteligencia artificial en sus operaciones, lo que permite predecir la demanda, mantener el inventario actualizado y personalizar la experiencia de compra.

Los asistentes virtuales y chatbots ya atienden consultas frecuentes y ayudan a los usuarios a realizar pedidos en línea, mientras que el reconocimiento facial y otras herramientas digitales refuerzan la seguridad y aceleran los pagos.

Un vistazo al futuro del retail en EE. UU.

Con este cambio, Walmart marca un precedente en la automatización del sector retail. La combinación de IA, rapidez y autonomía para el cliente podría redefinir la manera en que millones de personas realizan sus compras en todo el país.

La empresa ha señalado que este sistema seguirá perfeccionándose en los próximos meses, sumando nuevas funciones que podrían convertir la experiencia de compra en algo completamente distinto a lo que hoy conocemos.