Green Card: este es el formulario ESENCIAL para la Petición de Familiar Extranjero en Estados Unidos

El formulario I-130 es la clave para iniciar la Petición de Familiar Extranjero y lograr que tus seres queridos obtengan la Green Card en EE. UU.

El formulario I-130 es el primer paso para la reunificación familiar en EE. UU.
La Petición de Familiar Extranjero es una de las herramientas más importantes dentro del sistema migratorio de Estados Unidos. A través de este trámite, miles de familias logran reencontrarse legalmente cada año. Su objetivo es permitir que ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes soliciten la residencia para sus familiares directos.

Este proceso no solo abre la puerta a la Green Card, sino que representa una oportunidad para iniciar una nueva etapa de vida en el país de manera legal y estable. Aunque puede tomar tiempo, es considerado un camino confiable y seguro para la reunificación familiar.

El formulario I-130: clave para iniciar la Petición de Familiar Extranjero

El Formulario I-130 es la pieza central de la Petición de Familiar Extranjero. Su función principal es establecer legalmente el vínculo familiar entre el solicitante y el beneficiario, lo que permite iniciar el proceso migratorio hacia la residencia permanente.

Los solicitantes deben ser ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes, y deberán presentar la documentación que pruebe la relación familiar. Una vez aprobado, el familiar extranjero podrá avanzar a la siguiente etapa del trámite para obtener la Green Card.

Cómo evitar retrasos en el proceso migratorio

Un error común en este tipo de solicitudes es no adjuntar toda la documentación requerida o cometer fallos al llenar el formulario. Esto puede causar demoras significativas en la aprobación. Para evitarlo, es recomendable revisar cuidadosamente cada sección y contar con asesoría legal si es necesario.

El I-130 es solo el primer paso, pero su correcta presentación es determinante para el éxito de la petición y la posterior obtención de la residencia permanente.

¿Se puede renovar la Green Card?

Sí. La Green Card debe renovarse cada 10 años, salvo en casos de tarjetas condicionales, que requieren otros procesos. Para ello, se utiliza el Formulario I-90, que permite actualizar la información y extender la validez del estatus de residencia.

Mantener este documento vigente es crucial para conservar los derechos y beneficios que ofrece la residencia legal en Estados Unidos.

