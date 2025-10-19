Lo que la LEY de Estados Unidos realmente permite si un INMIGRANTE SIN PAPELES gana el Powerball

Ganar la lotería sin papeles no es un mito. Aunque muchos lo ignoran, la participación en Powerball no está limitada por el estatus migratorio. Toda persona mayor de 18 años que compre un boleto en un estado autorizado puede convertirse en millonaria, incluso si no tiene visa ni ciudadanía estadounidense. Pero la verdadera historia comienza cuando llega el momento de cobrar el premio.

El premio millonario puede convertirse en un reto legal para inmigrantes.

¿Qué pasa si un inmigrante sin papeles gana el Powerball?

La posibilidad de reclamar el dinero dependerá directamente de las normas del estado donde se adquirió el boleto. Algunos, como California, exigen una identificación oficial con foto; otros, como Florida, aceptan documentos válidos emitidos en los últimos cinco años. Para quienes no tienen número de Seguro Social (SSN), una alternativa es presentar un número de identificación fiscal (ITIN), aunque no todos los estados lo reconocen. Este detalle puede ser determinante para acceder o no al premio.

Anonimato, impuestos y riesgos legales

Más allá de la documentación, el anonimato juega un papel clave. En algunos estados, los ganadores pueden mantener su identidad en reserva, lo que ofrece cierta protección a migrantes sin estatus legal. En otros, por el contrario, la ley obliga a revelar el nombre públicamente, lo que representa un riesgo adicional.

A esto se suma la carga fiscal: cualquier premio, incluso superior a 600 dólares, debe ser declarado. Los impuestos federales y estatales se aplican sin excepción. Si el ganador no posee un SSN, puede utilizar su ITIN, pero esto también implica exposición ante las autoridades.

En conclusión, un inmigrante indocumentado sí puede ganar legalmente el Powerball, pero cobrar el premio dependerá de factores como las leyes estatales, la identificación disponible, la posibilidad de mantener el anonimato y la voluntad de cumplir con las obligaciones tributarias.