Cienciano vs Cusco FC HOY EN VIVO por L1 MAX
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

Alarmante estrategia contra inmigrantes en EE. UU.: ICE aplica nueva táctica para vigilar a ilegales y reforzar control migratorio

La entidad de EE. UU. sorprendió al presentar un innovador programa destinado a monitorear la actividad en el entorno digital. ¿Qué pasará con los inmigrantes?

Melanni Miranda
Estrategia contra inmigrantes: ICE aplica nueva táctica para vigilar a ilegales y reforzar control.
Estrategia contra inmigrantes: ICE aplica nueva táctica para vigilar a ilegales y reforzar control.
Recientemente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó una nueva actualización en su estrategia de control migratorio: puso en marcha un sistema de vigilancia digital de gran envergadura, el cual podría perjudicar a los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.

Esta nueva herramienta hace posible el monitoreo de la actividad en redes sociales y diversas plataformas en línea de los extranjeros que se encuentran bajo investigación o en proceso de deportación en la nación de Trump. AQUÍ todos los detalles.

Hombre que cometió robo en Walmart recibe sentencia y tendrá que pagar indemnización.

ALERTA en Walmart: reportan insólita SENTENCIA para hombre que cometió gran robo en tienda y tendrá que pagar fuerte indemnización

Estrategia contra inmigrantes: ICE aplica nueva táctica para vigilar a ilegales y reforzar control

Este programa, difundido por el portal federal SAM.gov y medios, tales como 'El Tiempo', se trata de un nuevo contrato de análisis y monitoreo de fuentes abiertas, asimismo, busca fortalecer las capacidades de investigación con respecto al control migratorio del país.

En tanto, el proyecto, identificado con el código NCATC-PERC-IRDA-2025, involucra a dos centros operativos fundamentales: el National Criminal Analysis and Targeting Center (NCATC), situado en Williston, Vermont, y el Pacific Enforcement Response Center (PERC), ubicado en Santa Ana, California.

EE. UU.

Estrategia contra inmigrantes: ICE aplica nueva táctica para vigilar a ilegales y reforzar control.

Según los documentos públicos relacionados con el contrato, el ICE busca colaborar con empresas especializadas en inteligencia y análisis de datos digitales. Los servicios requeridos incluyen investigación avanzada, monitoreo de redes sociales y recolección de información en línea.

Con ello, se busca identificar patrones de comportamiento, ubicaciones, contactos y posibles vínculos delictivos entre los inmigrantes que están bajo revisión migratoria. No obstante, esta iniciativa ha generado preocupación entre diversas organizaciones de derechos civiles.

¿Cómo se lleva a cabo esta nueva estrategia de ICE?

Es importante señalar que ICE ha presentado nuevas herramientas que facilitarán la identificación de perfiles en redes sociales como Facebook, X, Instagram y TikTok, así como el rastreo de publicaciones geolocalizadas.

Este llamativo anuncio se ha llevado a cabo en un ambiente de creciente tensión, marcado por los operativos de deportación masiva implementados por la administración de Donald Trump.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

