Recientemente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó una nueva actualización en su estrategia de control migratorio: puso en marcha un sistema de vigilancia digital de gran envergadura, el cual podría perjudicar a los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.

Esta nueva herramienta hace posible el monitoreo de la actividad en redes sociales y diversas plataformas en línea de los extranjeros que se encuentran bajo investigación o en proceso de deportación en la nación de Trump. AQUÍ todos los detalles.

Estrategia contra inmigrantes: ICE aplica nueva táctica para vigilar a ilegales y reforzar control

Este programa, difundido por el portal federal SAM.gov y medios, tales como 'El Tiempo', se trata de un nuevo contrato de análisis y monitoreo de fuentes abiertas, asimismo, busca fortalecer las capacidades de investigación con respecto al control migratorio del país.

En tanto, el proyecto, identificado con el código NCATC-PERC-IRDA-2025, involucra a dos centros operativos fundamentales: el National Criminal Analysis and Targeting Center (NCATC), situado en Williston, Vermont, y el Pacific Enforcement Response Center (PERC), ubicado en Santa Ana, California.

Según los documentos públicos relacionados con el contrato, el ICE busca colaborar con empresas especializadas en inteligencia y análisis de datos digitales. Los servicios requeridos incluyen investigación avanzada, monitoreo de redes sociales y recolección de información en línea.

Con ello, se busca identificar patrones de comportamiento, ubicaciones, contactos y posibles vínculos delictivos entre los inmigrantes que están bajo revisión migratoria. No obstante, esta iniciativa ha generado preocupación entre diversas organizaciones de derechos civiles.

¿Cómo se lleva a cabo esta nueva estrategia de ICE?

Es importante señalar que ICE ha presentado nuevas herramientas que facilitarán la identificación de perfiles en redes sociales como Facebook, X, Instagram y TikTok, así como el rastreo de publicaciones geolocalizadas.

Este llamativo anuncio se ha llevado a cabo en un ambiente de creciente tensión, marcado por los operativos de deportación masiva implementados por la administración de Donald Trump.