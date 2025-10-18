- Hoy:
Alarmante estrategia contra inmigrantes en EE. UU.: ICE aplica nueva táctica para vigilar a ilegales y reforzar control migratorio
La entidad de EE. UU. sorprendió al presentar un innovador programa destinado a monitorear la actividad en el entorno digital. ¿Qué pasará con los inmigrantes?
Recientemente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó una nueva actualización en su estrategia de control migratorio: puso en marcha un sistema de vigilancia digital de gran envergadura, el cual podría perjudicar a los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.
Esta nueva herramienta hace posible el monitoreo de la actividad en redes sociales y diversas plataformas en línea de los extranjeros que se encuentran bajo investigación o en proceso de deportación en la nación de Trump. AQUÍ todos los detalles.
Estrategia contra inmigrantes: ICE aplica nueva táctica para vigilar a ilegales y reforzar control
Este programa, difundido por el portal federal SAM.gov y medios, tales como 'El Tiempo', se trata de un nuevo contrato de análisis y monitoreo de fuentes abiertas, asimismo, busca fortalecer las capacidades de investigación con respecto al control migratorio del país.
En tanto, el proyecto, identificado con el código NCATC-PERC-IRDA-2025, involucra a dos centros operativos fundamentales: el National Criminal Analysis and Targeting Center (NCATC), situado en Williston, Vermont, y el Pacific Enforcement Response Center (PERC), ubicado en Santa Ana, California.
Estrategia contra inmigrantes: ICE aplica nueva táctica para vigilar a ilegales y reforzar control.
Según los documentos públicos relacionados con el contrato, el ICE busca colaborar con empresas especializadas en inteligencia y análisis de datos digitales. Los servicios requeridos incluyen investigación avanzada, monitoreo de redes sociales y recolección de información en línea.
Con ello, se busca identificar patrones de comportamiento, ubicaciones, contactos y posibles vínculos delictivos entre los inmigrantes que están bajo revisión migratoria. No obstante, esta iniciativa ha generado preocupación entre diversas organizaciones de derechos civiles.
¿Cómo se lleva a cabo esta nueva estrategia de ICE?
Es importante señalar que ICE ha presentado nuevas herramientas que facilitarán la identificación de perfiles en redes sociales como Facebook, X, Instagram y TikTok, así como el rastreo de publicaciones geolocalizadas.
Este llamativo anuncio se ha llevado a cabo en un ambiente de creciente tensión, marcado por los operativos de deportación masiva implementados por la administración de Donald Trump.
