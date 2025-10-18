Donald Trump EXPONE a Maduro: habría ofrecido petróleo y oro a EE. UU. para EVITAR conflicto directo

En medio de una renovada escalada de tensión entre Estados Unidos y Venezuela, el presidente Donald Trump aseguró que su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, le habría ofrecido "de todo" para evitar un enfrentamiento directo con Washington. Las declaraciones fueron emitidas este viernes durante una comparecencia en la Casa Blanca, donde Trump se refirió a las crecientes presiones diplomáticas, económicas y militares sobre el régimen sudamericano.

Según versiones publicadas por medios estadounidenses, entre los ofrecimientos se incluirían concesiones petroleras, contratos preferenciales, redirección de exportaciones energéticas y, en algunos reportes, la posibilidad de una transición política sin Maduro al frente. Estas revelaciones se producen en paralelo al despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe y a operativos contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico, según fuentes del gobierno estadounidense.

Maduro habría ofrecido petróleo, oro y ruptura con aliados

De acuerdo con The New York Times, entre las propuestas presentadas a Washington se encuentran la apertura de proyectos de petróleo y oro para compañías estadounidenses, el cierre de acuerdos con China, Rusia e Irán, y la reorientación de exportaciones energéticas hacia el mercado norteamericano. Las supuestas ofertas habrían sido comunicadas como parte de un intento por reducir la tensión bilateral.

Por su parte, el Miami Herald informó que altos funcionarios del gobierno venezolano, incluyendo a Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, habrían planteado incluso la creación de un gobierno de transición sin Maduro. Esta versión fue desmentida por los implicados a través de medios oficiales, mientras el régimen insiste en que cualquier diálogo debe respetar la soberanía de Venezuela.

Trump reveló que Nicolás Maduro le ofreció "de todo" para no confrontar a EE. UU.

Despliegue militar y operaciones encubiertas

La tensión creció esta semana tras un despliegue militar inusual de Estados Unidos en el mar Caribe, donde se registraron acciones contra embarcaciones señaladas como parte de redes de narcotráfico. Trump confirmó la destrucción de un submarino presuntamente diseñado para transportar drogas y enfatizó que "cada ataque salva miles de vidas estadounidenses".

Además, el presidente anunció que ha autorizado a la CIA a ejecutar operaciones encubiertas en Venezuela con el objetivo de combatir el tráfico de drogas. "Venezuela está sintiendo presión. Nos hemos encargado del mar. Ahora estamos vigilando la tierra", declaró Trump, quien también insinuó que podrían desarrollarse acciones terrestres si la situación lo requiere.

Reacción de Caracas

En respuesta a las declaraciones y acciones del gobierno estadounidense, Nicolás Maduro negó toda vinculación con el narcotráfico y reiteró que su administración mantiene el control del país. El jueves, firmó un decreto para declarar el estado de conmoción externa, una medida que permite la activación de mecanismos de defensa ante posibles agresiones extranjeras.

Maduro también aseguró que el mando político y militar de Venezuela se encuentra "más unido que nunca" frente a las amenazas provenientes de Washington. Desde el oficialismo venezolano se acusa a Estados Unidos de buscar una desestabilización regional con fines políticos y económicos.