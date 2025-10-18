Rescatan a mujer que quedó atrapada en auto en llamas tras choque y ella ahora enfrenta cargos.

Hace unas horas, se reportó un accidente automovilístico en Mesquite, Texas, EE. UU., en el que se desató un incendio luego del impacto de un vehículo contra una barrera de concreto. La conductora, quien quedó atrapada en el interior del automóvil, fue rescatada por un oficial local. No obstante, la mujer enfrenta ahora cargos relacionados con el incidente. ¿Por qué? ¿Qué pasó?

Rescatan a mujer que quedó atrapada en auto en llamas: conductora estuvo en estado etílico

Medios internacionales han reportado que, una conductora, de la cual no se reveló su identidad, sufrió un accidente al chocar contra una barrera en Mesquite, Texas, lo que provocó que su vehículo se incendiara. Un oficial, el cual se encontraba patrullando la zona, actuó rápidamente, corriendo hacia el auto en llamas y logrando rescatar a la mujer minutos antes que el fuego se extendiera.

Frente a este acto de valentía, la policía local resaltó el trabajo del agente y aprovechó la ocasión para recordar los peligros de conducir bajo los efectos del alcohol. La mujer habría estado en dicha condición al momento del incidente, el cual se dio a las 12:10 a. m. del 30 de septiembre, cuando el oficial observó el choque contra una barrera de concreto.

Por su parte, mediante las redes sociales, el Departamento de Policía de Mesquite compartió la experiencia, resaltando el acto heroico del oficial y señalando la importancia de la responsabilidad al volante.

"Un acto de valentía. Un recordatorio del coraje y compromiso de nuestros oficiales", expresaron, para luego reiterar que, la combinación de alcohol y conducción, ocasiona una mezcla peligrosa que debe evitarse. La mujer enfrenta cargos tras este hecho.

Autoridades se pronuncian tras hecho en Texas

Luego que la conductora sufriera un accidente al chocar contra una barrera en la autopista de Mesquite, lo que provocó que su vehículo se incendiara, y que un oficial la rescata, el Departamento de Policía de Mesquite no dudó en mencionar esta ocasión para reiterar la importancia de no conducir bajo los efectos del alcohol.

Asimismo, resaltaron que una decisión puede prevenir una tragedia en cuestión de segundos. No se ha brindado más información al respecto.