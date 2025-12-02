IMPORTANTE en Georgia: Walmart INAUGURA su segunda planta procesadora de leche con inversión de USD 350 millones

Walmart dio un paso clave en su estrategia de integración vertical con la inauguración de su segunda planta procesadora de leche en Valdosta, Georgia, una inversión de USD 350 millones que impulsará la capacidad productiva y la autosuficiencia en su cadena de suministro. Según la compañía, la instalación permitirá abastecer a cientos de tiendas en todo el Sureste con productos lácteos de sus marcas Great Value y Member’s Mark.

La planta, de más de 300.000 pies cuadrados, generará más de 400 nuevos empleos y procesará leche proveniente directamente de ganaderos locales. Para Walmart, esta expansión refuerza su compromiso con la manufactura estadounidense, un eje que incluye más de USD 350.000 millones proyectados en compras de productos fabricados en EE.UU. hacia 2031.

Una inversión que fortalece la cadena de suministro

La nueva instalación producirá leche entera, al 2%, 1%, desnatada y chocolate para las marcas privadas de la compañía. Para Bruce Heckman, vicepresidente de Manufactura de Walmart EE.UU., esta planta representa "innovación, resiliencia y mayor transparencia en el abastecimiento", elementos esenciales en el plan de crecimiento logístico del gigante minorista.

La nueva planta de Walmart en Georgia producirá leche para todo el Sureste.

Esta es la segunda planta de procesamiento de leche de Walmart, tras la ubicada en Fort Wayne, Indiana, y se suma a otras inversiones recientes en manufactura alimentaria, como dos centros de carne lista para consumo en Thomasville (Georgia) y Olathe (Kansas). Con ello, Walmart continúa reforzando su capacidad interna para competir en costos y calidad.

Impacto regional y expansión en medio de un fuerte desempeño financiero

Más de 650 tiendas de Walmart y Sam’s Club en el Sureste se beneficiarán de la nueva operación de Valdosta, lo que reducirá tiempos logísticos y fortalecerá el suministro de productos básicos. Además, la empresa otorgó subvenciones comunitarias para organizaciones locales y escuelas, alineándose con su estrategia de impacto regional.

La inauguración llega en un momento en que Walmart reporta sólidos resultados financieros, con firmas como Truist, Piper Sandler, KeyBanc y DA Davidson elevando sus objetivos de precio. El crecimiento en ventas comparables, comercio electrónico y publicidad ha reforzado la valoración del minorista, que continúa innovando con herramientas como su asistente de compras con IA, Sparky.