A un día de empezar el Black Friday en Estados Unidos, millones de clientes se encuentran a la espera de las últimas actualizaciones para aprovechar las atractivas ofertas que brindarán los principales minoristas, entre ellos Walmart, Target y Best Buy.

Vale resaltar que este evento comercial marca el inicio de la temporada de compras navideñas. Conoce AQUÍ más sobre los horarios de la tienda más importante de EE. UU., la cual brindará descuentos llamativa en una gran gama de productos.

A qué hora inicia el Black Friday en Walmart: horario para este viernes 28 de noviembre

Atención: si no tienes claro el horario de apertura de Walmart para el 28 de noviembre, a continuación, la información que necesitas para este día, donde no podrás desaprovechar las mejores ofertas y promociones.

Conoce a qué hora empieza el Black Friday en Walmart USA: sus horarios y mucho más.

Según información de la misma empresa la prensa internacional, en el Black Friday, la cadena minorista estadounidense abrirá sus puertas a las 6:00 a.m., aunque no ofrecerá atención durante el Día de Acción de Gracias. Su cierre sería habitual: 11.00 p.m.

Esta importante fecha de descuentos es una de las más anticipadas en la nación de Donald Trump, ya que brinda a millones de consumidores la oportunidad de adquirir productos a precios reducidos. Es bueno actuar con rapidez en este día, ya que los artículos suelen agotarse en tan solo minutos.

Por otro lado, la empresa Target atenderá desde las 6:00 a.m. y Best Buy desde esa misma hora, pero solo hasta las 10:00 p.m. Ninguna de ellas brindará atención el próximo Día de Acción de Gracias.

¿Qué productos estarán en descuentos este viernes 28 de noviembre por el Black Friday?

Vale resaltar que todos los consumidores que participen en el próximo evento de comercio electrónico anticiparán importantes rebajas en categorías esenciales, incluyendo productos electrónicos como televisores y audífonos, así como pequeños electrodomésticos como aspiradoras y cafeteras.

Además, también se espera que la vestimenta y los juguetes sean parte de las ofertas. Las promociones podrían alcanzar descuentos que oscilan entre el 30% y el 60% en este 2025.