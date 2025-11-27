BLACK FRIDAY 2025 en Walmart: solo hasta este día podrás aprovechar todas las ofertas en tiendas y en línea

El Black Friday 2025 se celebra oficialmente este viernes 28 de noviembre, pero Walmart decidió extender sus ofertas especiales durante varios días, permitiendo que los clientes aprovechen descuentos tanto en sus tiendas físicas como en línea. Las promociones incluyen miles de productos de diversas categorías, desde tecnología hasta artículos para el hogar.

Las ofertas del Black Friday en Walmart se dividen en tres fases: la primera comenzó del 14 al 16 de noviembre, la segunda se aplica del 25 al 27 de noviembre exclusivamente en línea, y la tercera se extiende hasta el Cyber Monday, el lunes 1° de diciembre, donde los descuentos estarán disponibles únicamente a través de la página web o la app de Walmart.

Solo hasta este día estarán las ofertas del Black Friday

Las promociones del Black Friday 2025 en Walmart estarán disponibles solo hasta el 1° de diciembre, incluyendo tanto tiendas físicas como compras en línea.

El Cyber Monday, que se celebra el lunes siguiente al Viernes Negro, permite a los compradores aprovechar descuentos adicionales y es uno de los días de mayor consumo en Estados Unidos. En 2024, los consumidores gastaron 15,8 millones de dólares en solo dos horas, según la Universidad Permian Basin de Texas.

Con esta extensión, Walmart ofrece a los clientes más tiempo para acceder a las mejores ofertas del año sin perder la oportunidad de los descuentos más importantes.

Horarios de apertura de Walmart y otras cadenas

Walmart abrirá sus tiendas el 28 de noviembre a partir de las 6:00 a.m., luego de cerrar el Día de Acción de Gracias. Otros establecimientos también anunciaron sus horarios:

Costco: abre a las 9:00 a.m.

abre a las 9:00 a.m. Best Buy y Target: abren a las 6:00 a.m.

abren a las 6:00 a.m. Home Depot y Lowe’s: abren a las 6:00 a.m. durante Black Friday

Los miembros de Walmart+ tendrán acceso anticipado a las ofertas en línea cinco horas antes de la apertura general, comenzando a las 19:00 hs del domingo 30 de noviembre para el Cyber Monday.