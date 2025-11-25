Cuándo empieza Black Friday 2025 en Walmart y Target? Esto es lo último que se sabe

Este jueves 27 de noviembre se celebra en todo Estados Unidos el Día de Acción de Gracias o Thanksgiving, fecha en la que la mayoría de comercios en el país cerrarán sus puertas; pero, un día después tendrá lugar el Black Friday 2025, el cual destaca por las ofertas de locura.

Millones de personas quieren saber cómo será el cronograma de atención para esta fecha en diversos establecimientos comerciales, donde Walmart y Target están entre los más demandados por usuarios.

Ofertas de locura por Black Friday en EE. UU.

Por ello, si estás entre los que esperan con locura la llegada del viernes 28 de noviembre para beneficiarte con los miles de descuentos por Black Friday, aquí te informamos cómo se llevará a cabo atención en las cadenas arriba mencionadas.

La buena noticia es que no tiene que esperar hasta el viernes, ya que miles de comercios alrededor de todo Estados Unidos ya están vendido una enorme cantidad de productos con ofertas y descuentos que es mejor aprovechar cuanto antes.

Walmart ya cuenta con ofertas interesantes previas al Black Friday.

¿Cuándo empiezan las ofertas por Black Friday en Walmart?

En el caso de Walmart, sabemos de forma oficial que el 28, 29 y 30 de noviembre se llevarán a cabo las ofertas de Black Friday, ya sea en la modalidad en línea, así como en tiendas físicas.

Sin embargo, hay que tener en cuenta lo siguiente: que la cadena de supermercados y almacenes realizará una venta anticipada previa al Black Friday del 25 al 30 de noviembre de 2025, mientras que las compras vía online únicamente, solo tendrán lugar del 25 al 27 del mismo mes.

El 1 de diciembre, Walmart seguirá con la ofertas exclusivas con el Cyber Monday por lo que, si no tuviste chance de comprar algo en Black Friday dispondrás de una segunda oportunidad para aprovechar miles de descuentos.

¿Cuándo empiezan las ofertas por Black Friday en Target?

En el caso de Target, este comercio no hará como Walmart ventas anticipadas, pero activarán la venta en línea el jueves 27 de noviembre (recuerda que ese día no atenderán de forma presencial por el Día de Acción de Gracias).

Sin embargo, desde tempranas horas del viernes 28 de noviembre, Target abrirá sus puertas en todo Estados Unidos para ofrecer a sus clientes productos con rebajas exclusivas por Black Friday, pero durarán por el resto de la semana con el Cyber Week 2025.