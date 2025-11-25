¡ATENCIÓN, venezolanos en EE. UU.! Declaran al Cartel de los Soles de Nicolás Maduro como "organización terrorista extranjera"

La tensión entre Washington y Caracas aumenta cada vez, esta vez cuando el Departamento de Estado de los Estados Unidos clasificó al Cartel de los Soles, dirigido por Nicolás Maduro y otros miembros importantes del régimen chavista, como una organización terrorista extranjera, que busca presionar aún más a la dictadura venezolana en pro de forzar su caída.

Nicolás Maduro, líder del Cartel de los Soles

Esta designación no solo compromete a Maduro, también a la cúpula del Ejército y otros miembros del gobierno bolivariano. Al respecto, Marco Rubio, secretario de Estado, ya había anunciado el pasado 16 de noviembre de 2025, que la administración Trump contaba con una base sólida para nombrar a esta organización criminal de terrorista, siempre guiados por la ley de inmigración y nacionalidad, la misma que regula la designación de FTOs.

Por ello, el lunes 24 de este mes, la resolución fue publicada en el Registro Federal, la misma que entró en vigor una vez anunciada de forma oficial.

Para entender mejor esto, el FTO indica que la organización debe ser un grupo extranjero involucrado en actividad terrorista, a la vez de amenazar la seguridad de los ciudadanos de Estados Unidos, así como a la seguridad nacional del país (incluyendo sectores como intereses económicos, defensa o relaciones exteriores).

Un paso más en la presión de EE. UU. al régimen de Maduro

Esta designación como organización terrorista extranjera forma parte del aumento de la presión de la administración de Donald Trump sobre Nicolás Maduro, el cual ya tiene bastante presión con el despliegue de fuerzas militares (incluido un portaaviones con capacidad nuclear) al frente de sus costas, entre ellas acciones concretas como la destrucción de más de 20 "narco lanchas" que transportaban sustancias ilegales.

Hay que tener en cuenta que en julio de 2025, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos catalogó al Cartel de los Soles como "grupo terrorista global especialmente designado" (SDGT por sus silgas en inglés), pero en dicho momento, el gobierno de Venezuela aseguró que todo se trataba de un invento de los EE. UU.

Chavismo niega existencia del Cartel de los Soles

"El Cartel de los Soles es un invento. Inventaron eso y en ese tiempo ha tenido como 300 jefes, cada vez que alguien les molesta ellos lo ponen como jefe del Cartel de los Soles"; aseguró en su momento Diosdado Cabello, uno de los hombres fuertes del chavismo.

Cabello y Maduro, de acuerdo al Departamento de Estado, son las cabezas del Cartel de los Soles, pero también incluyen militares venezolanos que estuvieron, inclusive, al lado de Hugo Chávez a finales de la década de los 90's. Si te preguntas el por qué del nombre de esta organización terrorista, esto se debe, supuestamente, a las insignias que portan los militares llaneras en sus uniformes.