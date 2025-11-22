¡ATENCIÓN! Walmart confirma que cerrará tiendas en EE. UU. por 24 horas: conoce la fecha y tiendas que serán afectadas

Walmart ha confirmado que cerrará sus 4,606 tiendas minoristas a lo largo de los Estados Unidos, por lo que la compañía ha revelado la fecha en la cual se llevará a cabo esta política, por lo que muchos podrán mirar otras opciones, tales como Costco, Aldi o Sam´s Club.

¿Qué fecha Walmart cerrará sus puertas?

Pese a que Walmart está abierto para sus usuarios la mayor parte del año, este 2025 la compañía cerrará sus puertas el Día de Acción de Gracias, el cual tendrá lugar este jueves 27 de noviembre. Esto contrasta con la tradición de estar abierto las 24 horas durante el Black Friday, costumbre que cambió en 2020 a causa de la pandemia del COVID-19.

Desde entonces, esa se volvió la nueva costumbre de Walmart y ya van seis años aplicándola de forma consecutiva, por lo que en dicha fecha cerrará por las próximas 24 horas en todos sus establecimientos alrededor de los Estados Unidos. Por ello, los compradores tendrán la opción de adquirir sus productos en otras cadenas de alta concurrencia en EE. UU. como Sam´s Club, Aldi o Costco.

Esta política la aplican desde 2020 cuando la pandemia del coronavirus.

"Cerrar nuestras tiendas el Día de Acción de Gracias es una forma de decir 'gracias' a nuestros equipos por su dedicación y arduo trabajo (...) esperamos que todos aprovechen la oportunidad de estar con sus seres queridos durante lo que siempre es un momento especial(...) es cosa del pasado", dijo John Furner, director ejecutivo de Walmart USA en Today Show allá por el 2022.

Hay que tener en cuenta que Walmart Estados Unidos se mantendrá abierto desde tempranas horas de la mañana para el Black Friday, pero también en días festivos federales como el Día de la Independencia, Año Nuevo y Día de los Caídos