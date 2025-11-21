- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario
- Alianza Lima
- Selección peruana
- Tabla Liga 1
- Bolivia repechaje
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
ALERTA en Walmart de Spring Hill: este es el sospechoso de la ola de ROBOS de computadoras portátiles, piden ayuda ciudadana
Las autoridades de Spring Hill investigan a una persona que, presuntamente, se llevó dos laptops de un Walmart local utilizando una orden de trabajo falsa.
La policía de Spring Hill, Tennessee, ha solicitado la colaboración de la comunidad para localizar a un individuo vinculado al robo de computadoras portátiles en una tienda Walmart local. Las autoridades advierten que el sospechoso podría haber cometido delitos similares en otros establecimientos de la región.
El sospechoso podría haber robado en otros Walmart del centro de Tennessee.
PUEDES VER: ALERTA en Walmart de Shippensburg: reportan ROBO en tienda y mujer se defiende con insólita respuesta tras enfrentar cargos
Policía investiga robos de laptops en Walmart de Spring Hill
Según el Departamento de Policía de Spring Hill (SHPD), el presunto delincuente ingresó a Walmart mostrando a los empleados una orden de trabajo que posteriormente se confirmó como falsa. Durante el incidente, el sospechoso logró sustraer dos computadoras portátiles.
La policía investiga si esta misma persona ha participado en robos similares en otras tiendas Walmart del centro de Tennessee.
¿Cómo puedes ayudar a la policía de Spring Hill?
El SHPD ha solicitado que cualquier persona que pueda identificar al sospechoso o que tenga información relevante se comunique con las autoridades.
La policía de Spring Hill, citando información difundida por WSMV, solicitó la colaboración ciudadana: "Si puede identificar a esta persona o tiene otra información sobre este incidente, comuníquese con el detective Gillam a través de sgillam@springhilltn.org, o envíe una denuncia anónima aquí". Las autoridades destacaron que la ayuda del público es crucial para esclarecer el caso y prevenir futuros incidentes en la zona.
- 1
ATENCIÓN, inmigrantes indocumentados: la licencia de conducir no se suspende para ustedes en California, ¿cómo conducir legalmente?
- 2
Con permiso de trabajo y entrada legal, joven es arrestado en nuevo operativo de la Patrulla Fronteriza mientras laboraba
- 3
ALERTA con USCIS y los permisos de trabajo: este el ÚNICO procedimiento para renovar el EAD y no perjudicarte en EE. UU.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90