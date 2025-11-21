ALERTA en Walmart de Spring Hill: este es el sospechoso de la ola de ROBOS de computadoras portátiles, piden ayuda ciudadana

La policía de Spring Hill, Tennessee, ha solicitado la colaboración de la comunidad para localizar a un individuo vinculado al robo de computadoras portátiles en una tienda Walmart local. Las autoridades advierten que el sospechoso podría haber cometido delitos similares en otros establecimientos de la región.

Policía investiga robos de laptops en Walmart de Spring Hill

Según el Departamento de Policía de Spring Hill (SHPD), el presunto delincuente ingresó a Walmart mostrando a los empleados una orden de trabajo que posteriormente se confirmó como falsa. Durante el incidente, el sospechoso logró sustraer dos computadoras portátiles.

La policía investiga si esta misma persona ha participado en robos similares en otras tiendas Walmart del centro de Tennessee.

¿Cómo puedes ayudar a la policía de Spring Hill?

El SHPD ha solicitado que cualquier persona que pueda identificar al sospechoso o que tenga información relevante se comunique con las autoridades.

La policía de Spring Hill, citando información difundida por WSMV, solicitó la colaboración ciudadana: "Si puede identificar a esta persona o tiene otra información sobre este incidente, comuníquese con el detective Gillam a través de sgillam@springhilltn.org, o envíe una denuncia anónima aquí". Las autoridades destacaron que la ayuda del público es crucial para esclarecer el caso y prevenir futuros incidentes en la zona.