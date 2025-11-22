- Hoy:
ALERTA clientes Walmart: Vetaron a un hombre por estos actos que encendieron las alarmas en la tienda
Un hombre fue vetado de todas las tiendas Walmart en Arkansas luego de admitir un acto de exhibicionismo que generó alarma entre empleados y clientes.
Walmart confirmó que un cliente de Paragould fue expulsado de manera permanente de todas sus tiendas en Arkansas luego de protagonizar un episodio que generó alarma entre empleados y compradores. El hombre admitió haber cometido un acto de exhibicionismo dentro de una de las sucursales, lo que activó de inmediato la respuesta policial y judicial.
PUEDES VER: PELIGRO para inmigrantes: estos 3 motivos del USCIS pueden BLOQUEAR tu entrada a Estados Unidos
El caso ocurrió en septiembre de 2024, cuando oficiales de Paragould acudieron al Walmart Supercenter de W. Kingshighway tras varias denuncias de que un individuo estaba realizando comportamientos lascivos en plena área de compras. Un trabajador relató que el sujeto se expuso indebidamente mientras observaba a otro cliente, según consta en la declaración jurada del caso.
Declarado culpable por exhibicionismo.
Sentencia, multas y prohibición absoluta en Walmart
De acuerdo con K8 News, el juez Randy Philhours del Segundo Circuito Judicial ordenó una restricción total contra Jay Thomas, de 37 años, quien se declaró culpable del delito menor de exhibicionismo. La sentencia fijó 180 días de cárcel en el Centro de Detención del Condado de Greene, aunque parte de ese tiempo fue descontado por los días ya cumplidos bajo detención previa.
Además, Thomas deberá asumir los costos procesales y pagar multas en cuotas mensuales a partir de enero de 2026. La fiscalía también retiró un cargo adicional por robo dentro de un comercio.
Las autoridades revelaron que Thomas ya tenía antecedentes dentro de Walmart: estaba prohibido desde noviembre de 2023 por incidentes similares, lo que evidenciaba un patrón reiterado de conducta inapropiada. Para las autoridades, este caso subraya la importancia de reforzar la seguridad en espacios públicos y de mantener protocolos estrictos para proteger tanto a clientes como a trabajadores.
