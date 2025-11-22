- Hoy:
BUENA NOTICIA para gamers y estudiantes en EE. UU.: Walmart lanza computadoras en oferta con rebajas de hasta $600
Walmart adelanta ofertas de Black Friday en computadoras: descuentos de $40 a más de $600 para modelos básicos y de gaming avanzado.
Walmart adelantó sus promociones de Black Friday, ofreciendo una selección de computadoras con descuentos que van desde $40 hasta más de $600. Las ofertas incluyen equipos diseñados para tareas diarias como para gaming avanzado, adaptándose a estudiantes, profesionales y jugadores.
PUEDES VER: ALERTA para compradores de Target: compañía reporta CAÍDA DE GANANCIAS antes de la temporada navideña
Entre las marcas destacadas se encuentran HP, iBUYPOWER y modelos especializados para alto rendimiento. Los consumidores pueden encontrar opciones compactas, de oficina o con componentes potentes, según sus necesidades y presupuesto.
Ofertas destacadas de computadoras en Walmart
Para quienes buscan renovar su equipo o adquirir uno nuevo, estas promociones abarcan modelos con distintas capacidades y rangos de precios. Desde computadoras básicas hasta configuraciones avanzadas para juegos, Walmart ofrece alternativas atractivas para todo tipo de usuario.
A continuación, algunas de las 10 computadoras con mayores descuentos:
Walmart lanza computadoras en oferta con rebajas de hasta $600.
- HP 21.45″ All-in-One FHD – Pentium, 8GB RAM, 128GB SSD (Blanco Cachemira): Precio actual: $399 | Ahorro: $70 | Precio anterior: $469. Ideal para tareas diarias en casa, compacto y funcional.
- STGAubron PC Gaming – GTX 1660S, Intel Core i7 (8ª Gen), 16GB RAM, 512GB SSD: Precio actual: $539.99 | Ahorro: $50 | Precio anterior: $589.99. Diseñado para videojuegos y trabajos gráficos ligeros.
- HP 21.45″ All-in-One FHD – Pentium, 8GB RAM, 128GB SSD (Blanco Cachemira): Precio actual: $399 | Ahorro: $70 | Precio anterior: $469. La misma versión del modelo número 1, también destacada entre las ofertas.
- Suevery PC Gaming – AMD Ryzen 5 5600GT, Vega 7, 16GB RAM, 512GB SSD: Precio actual: $369.99 | Ahorro: $330 | Precio anterior: $699.99. Opción económica para gaming inicial con gran rebaja.
- Hoengager PC Gaming – Ryzen 5 5500, RX 6500 XT, 16GB RAM, 1TB SSD, refrigeración líquida: Precio actual: $709.99 | Ahorro: $40 | Precio anterior: $749.99. Equipo para jugadores que buscan gráficos fluidos y gran almacenamiento.
- HP OmniDesk Slim – Intel Core i3, 8GB RAM, 512GB SSD (Meteor Plata): Precio actual: $429 | Ahorro: $190.99 | Precio anterior: $619.99. Computadora delgada, práctica y adecuada para oficinas o trabajo desde casa.
- MOGPC Desktop Gaming – Ryzen 5 5600GT, Radeon Graphics, 16GB RAM, 512GB SSD. Precio actual: $429.99 | Ahorro: $149.01 | Precio anterior: $579. Modelo pensado para quienes buscan potencia sin gastar demasiado.
- HP 21.45″ All-in-One FHD – Pentium, 8GB RAM, 128GB SSD (Negro Azabache). Precio actual: $399 | Ahorro: $70 | Precio anterior: $469: Versión oscura del modelo All-in-One, ideal para espacios formales.
- HP OmniDesk Slim – Intel Core i5, 16GB RAM, 512GB SSD (Meteor Plata): Precio actual: $599 | Ahorro: $160.99 | Precio anterior: $759.99. Opción potente dentro de la línea OmniDesk, buena para multitarea.
- iBUYPOWER ESA7R77XT01 – Ryzen 7 8700F, Radeon RX 7700 XT, 32GB DDR5 RAM, 1TB SSD: Precio actual: $1,099 | Ahorro: $600.99 | Precio anterior: $1,699.99. Ideal para gaming avanzado y tareas que requieren gran capacidad de procesamiento.
Consejos para aprovechar las ofertas de Black Friday
Aprovechar las promociones requiere planificar con anticipación. Se recomienda identificar qué tipo de computadora necesitas, revisar los modelos con mayor rendimiento para tu uso y comparar precios antes de comprar.
Además, Walmart permite realizar pedidos en línea y recoger en tienda, facilitando el acceso a los productos y evitando aglomeraciones durante el periodo de Black Friday. Los descuentos varían según la disponibilidad y la demanda.
