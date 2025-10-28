0
BUENAS NOTICIAS compradores de Walmart: Black Friday 2025 llega con dos eventos y DESCUENTOS de hasta 60%

Walmart adelanta su Black Friday 2025 con grandes descuentos en miles de productos. Las ofertas se realizarán en dos eventos en el mes de noviembre.

Gabriela Zevallos
BUENAS NOTICIAS para los compradores: Walmart adelantará su temporada de Black Friday 2025, ofreciendo descuentos de hasta 60% en miles de productos. Este año, la cadena minorista realizará dos eventos especiales: del 14 al 16 de noviembre y del 25 al 30 de noviembre, tanto en tiendas físicas como en línea.

Walmart lanza canasta de Acción de Gracias 2025.

PUEDES VER: ATENCIÓN compradores en EE. UU.: Walmart lanza canasta de Acción de Gracias 2025 por menos de US$40

Los miembros del programa Walmart+ contarán con acceso anticipado a las ofertas, cinco horas antes de que estén disponibles al público general. Entre las categorías destacadas con rebajas históricas se encuentran tecnología, juguetes, moda, hogar y productos de belleza, con marcas reconocidas como Apple, Dyson, Lego y Barbie.

Primer evento Black Friday y acceso anticipado

El primer Black Friday 2025 se llevará a cabo del 14 al 16 de noviembre, con acceso anticipado para miembros Walmart+ desde el 13 de noviembre a las 7 p.m. (hora del Este). Entre las ofertas destacadas se encuentran:

Walmart Black Friday 2025

  • Pantalla TCL QLED 4K de 98 pulgadas por $998 (antes $1,798)
  • Aspiradora Dyson V12 Detect Slim por $399.99 (antes $729.99)
  • Cafetera Keurig Iced Coffee por $44.97 (antes $79)
  • Set de Lego Speed Champions (paquete doble) por $25 (antes $44.98)

Estas promociones estarán disponibles en tiendas físicas y en línea, brindando a los clientes la oportunidad de aprovechar rebajas históricas en productos seleccionados de alta demanda.

Segundo evento: Cyber Monday y beneficios exclusivos

Después de una semana de pausa, el segundo evento de Black Friday se realizará del 25 al 30 de noviembre, con acceso anticipado para miembros Walmart+ desde el 24 de noviembre a las 7 p.m. Las primeras tres jornadas serán exclusivas en Walmart.com, y a partir del 28 de noviembre las ofertas también estarán en tiendas físicas.

La temporada finalizará con Cyber Monday, el 1 de diciembre, exclusivamente en línea, con acceso anticipado para miembros Walmart+. Con estas ventas extendidas, Walmart busca atraer a los consumidores que desean adelantar sus compras navideñas y consolidar su programa Walmart+, ofreciendo prioridad en los precios más bajos y acceso anticipado a las ofertas.

