BUENAS NOTICIAS compradores de Walmart: Black Friday 2025 llega con dos eventos y DESCUENTOS de hasta 60%
Walmart adelanta su Black Friday 2025 con grandes descuentos en miles de productos. Las ofertas se realizarán en dos eventos en el mes de noviembre.
BUENAS NOTICIAS para los compradores: Walmart adelantará su temporada de Black Friday 2025, ofreciendo descuentos de hasta 60% en miles de productos. Este año, la cadena minorista realizará dos eventos especiales: del 14 al 16 de noviembre y del 25 al 30 de noviembre, tanto en tiendas físicas como en línea.
Los miembros del programa Walmart+ contarán con acceso anticipado a las ofertas, cinco horas antes de que estén disponibles al público general. Entre las categorías destacadas con rebajas históricas se encuentran tecnología, juguetes, moda, hogar y productos de belleza, con marcas reconocidas como Apple, Dyson, Lego y Barbie.
Primer evento Black Friday y acceso anticipado
El primer Black Friday 2025 se llevará a cabo del 14 al 16 de noviembre, con acceso anticipado para miembros Walmart+ desde el 13 de noviembre a las 7 p.m. (hora del Este). Entre las ofertas destacadas se encuentran:
Walmart adelanta su Black Friday 2025 con grandes descuentos en miles de productos.
- Pantalla TCL QLED 4K de 98 pulgadas por $998 (antes $1,798)
- Aspiradora Dyson V12 Detect Slim por $399.99 (antes $729.99)
- Cafetera Keurig Iced Coffee por $44.97 (antes $79)
- Set de Lego Speed Champions (paquete doble) por $25 (antes $44.98)
Estas promociones estarán disponibles en tiendas físicas y en línea, brindando a los clientes la oportunidad de aprovechar rebajas históricas en productos seleccionados de alta demanda.
Segundo evento: Cyber Monday y beneficios exclusivos
Después de una semana de pausa, el segundo evento de Black Friday se realizará del 25 al 30 de noviembre, con acceso anticipado para miembros Walmart+ desde el 24 de noviembre a las 7 p.m. Las primeras tres jornadas serán exclusivas en Walmart.com, y a partir del 28 de noviembre las ofertas también estarán en tiendas físicas.
La temporada finalizará con Cyber Monday, el 1 de diciembre, exclusivamente en línea, con acceso anticipado para miembros Walmart+. Con estas ventas extendidas, Walmart busca atraer a los consumidores que desean adelantar sus compras navideñas y consolidar su programa Walmart+, ofreciendo prioridad en los precios más bajos y acceso anticipado a las ofertas.
