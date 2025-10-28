BUENAS NOTICIAS compradores de Walmart: Black Friday 2025 llega con dos eventos y DESCUENTOS de hasta 60%

BUENAS NOTICIAS para los compradores: Walmart adelantará su temporada de Black Friday 2025, ofreciendo descuentos de hasta 60% en miles de productos. Este año, la cadena minorista realizará dos eventos especiales: del 14 al 16 de noviembre y del 25 al 30 de noviembre, tanto en tiendas físicas como en línea.

Los miembros del programa Walmart+ contarán con acceso anticipado a las ofertas, cinco horas antes de que estén disponibles al público general. Entre las categorías destacadas con rebajas históricas se encuentran tecnología, juguetes, moda, hogar y productos de belleza, con marcas reconocidas como Apple, Dyson, Lego y Barbie.

Primer evento Black Friday y acceso anticipado

El primer Black Friday 2025 se llevará a cabo del 14 al 16 de noviembre, con acceso anticipado para miembros Walmart+ desde el 13 de noviembre a las 7 p.m. (hora del Este). Entre las ofertas destacadas se encuentran:

Pantalla TCL QLED 4K de 98 pulgadas por $998 (antes $1,798)

por $998 (antes $1,798) Aspiradora Dyson V12 Detect Slim por $399.99 (antes $729.99)

por $399.99 (antes $729.99) Cafetera Keurig Iced Coffee por $44.97 (antes $79)

por $44.97 (antes $79) Set de Lego Speed Champions (paquete doble) por $25 (antes $44.98)

Estas promociones estarán disponibles en tiendas físicas y en línea, brindando a los clientes la oportunidad de aprovechar rebajas históricas en productos seleccionados de alta demanda.

Segundo evento: Cyber Monday y beneficios exclusivos

Después de una semana de pausa, el segundo evento de Black Friday se realizará del 25 al 30 de noviembre, con acceso anticipado para miembros Walmart+ desde el 24 de noviembre a las 7 p.m. Las primeras tres jornadas serán exclusivas en Walmart.com, y a partir del 28 de noviembre las ofertas también estarán en tiendas físicas.

La temporada finalizará con Cyber Monday, el 1 de diciembre, exclusivamente en línea, con acceso anticipado para miembros Walmart+. Con estas ventas extendidas, Walmart busca atraer a los consumidores que desean adelantar sus compras navideñas y consolidar su programa Walmart+, ofreciendo prioridad en los precios más bajos y acceso anticipado a las ofertas.