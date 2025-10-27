0
Boca vs Barracas por Liga Profesional
Acumulado de la Liga 1 y tabla del Clausura

Alerta de REBAJAS en Walmart: Samsung resistente al agua, con 256 GB y 6 años de actualizaciones, a precio de LOCURA

El Samsung Galaxy A56, una destacada opción de gama media, está disponible en Walmart México con buen rendimiento, tecnología actual y precio atractivo.

María Zapata
No te pierdas esta oferta de Walmart.
No te pierdas esta oferta de Walmart. | Composición: María Zapata / Líbero
Si estás buscando un smartphone que combine amplio almacenamiento, pantalla de calidad y funciones inteligentes, Walmart México tiene una oferta que no querrás dejar pasar. El Samsung Galaxy A56, un dispositivo de gama media con prestaciones destacadas, está disponible con un 40% de descuento, alcanzando un precio de $6,079 pesos, ideal para quienes buscan tecnología avanzada sin gastar una fortuna.

PUEDES VER: ALERTA por apuñalamiento masivo en un Walmart de Michigan: en este estado se encuentran las 11 VÍCTIMAS

Walmart México rebaja el Samsung Galaxy A56: características y precio

El Samsung Galaxy A56 cuenta con una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución Full HD+, diseñada para ofrecer imágenes nítidas y colores vibrantes. Gracias a la tecnología Vision Booster, la visibilidad mejora automáticamente bajo la luz del sol, optimizando el contraste y la saturación, lo que garantiza una experiencia visual más inmersiva, ya sea al ver videos, jugar o navegar en redes sociales.

Este modelo incorpora funciones de inteligencia visual que facilitan la edición de fotografías. Entre ellas, destaca el borrador de objetos, que detecta y elimina elementos no deseados de tus imágenes, así como la opción de crear filtros personalizados ajustando automáticamente el color, el contraste y la temperatura.

Además, la función "Enciérralo en un círculo y encuéntralo" permite realizar búsquedas en Google directamente desde la cámara, tanto de texto como de imágenes, acelerando tu experiencia digital.

El Samsung Galaxy A56 funciona con One UI 7, ofreciendo hasta seis años de actualizaciones y mejoras constantes en inteligencia artificial. La interfaz es más fluida y personalizable, con una pantalla de bloqueo optimizada y nuevas opciones para adaptar tu smartphone a tu estilo.

Walmart Samsung Galaxy A56 características

No te pierdas esta oferta de Walmart México.

Walmart México ofrece el Samsung Galaxy A56 en color negro con un 40% de descuento, disponible por solo $6,079 pesos, además de la opción de pagarlo en cuotas sin intereses.

¿A cuánto está el dólar en Walmart México?

En México, tiendas como Walmart aceptan dólares estadounidenses, pero utilizan un tipo de cambio diferente al interbancario o al de casas de cambio, generalmente menos favorable para protegerse de la volatilidad. Para conocer el tipo de cambio exacto en Walmart México:

  • Pregunta directamente en la caja o en servicio al cliente de la sucursal.
  • Revisa si hay un letrero con el tipo de cambio del día.

Como referencia, el tipo de cambio interbancario al 27 de octubre de 2025 es de $18.39 MXN por dólar; el tipo usado por Walmart suele ser más bajo.

AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

