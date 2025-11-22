- Hoy:
Galaxy S26 Ultra: precio, fecha de lanzamiento y colores del teléfono más TOP de Samsung para este 2026
A pocos meses de la llegada oficial del teléfono más TOP de Samsung, se han filtrado todos los detalles técnicos de este Galaxy S26 Ultra, el cual tendrá el chip más potente.
Para este año 2025, Samsung lanzó por todo lo alto su nuevo Galaxy S25 Ultra, un teléfono hecho de titanio, que combina gran potencia gracias al chip Snapdragon 8 Elite y una gran calidad de fotografía y video, gracias a sus sensores de 200MP con inteligencia artificial.
Sin embargo, este teléfono TOP fue presentado en enero de este año y a pocas semanas de finalizar este 2025, ya se tienen noticias y filtraciones de la siguiente generación, estamos hablando del Galaxy S26 Ultra, el nuevo modelo premium que, sin duda alguna, revolucionará el mercado.
¿Qué se sabe del Galaxy S26 Ultra? Si bien Samsung anuncia este equipo en enero de cada año, para este 2026 se espera que su llegada esté programada para el 25 de febrero. Esto aún no se ha confirmado, pero se estima que esta fecha sea anunciada pronto.
Si hablamos de diseño, ya se sabe que el Galaxy S26 Ultra tendrá el mismo módulo de cámaras estrenado por el Galaxy Z Fold7, además de una configuracióm impresionante, puesto que sus sensores serán de 200MP con OIS, gran angular de 50MP, periscopio de 50MP, telefoto de 12MP y selfie de 12MP. Los videos que puedes grabar será en 4K a 30,60 y 120fps, además de filmaciones en 8K a 30 y 60fps.
Comparativo entre los nuevos teléfonos de Samsung. Foto: captura.
La potencia de este Galaxy S26 Ultra estará movida por el poderoso Snapdragon 8 Gen 5, el cual llegará acompañado por 16GB de RAM y 512GB, 1TB y 2TB en su versión más TOP.
Sin embargo, uno de los atributos más esperados, no será posible. Ya que se cree que Samsung seguirá apostando por la batería de 5000 mAh y carga de 45W, aunque un rumor apunto que se aumentará hasta 60W pero esto no está confirmado.
El precio de este Galaxy S26 Ultra se estima entre 1200 a 1500 dólares, por lo que será uno de los teléfonos Android más potentes y accesibles que puedes comprar para este 2026.
Este es el Galaxy S26 Ultra. Foto: diseño.
