Bueno, bonito y barato: este Samsung de 2023 tiene todo lo que buscas y su precio ha caído al mínimo

Como cada año, Samsung ha presentado este 2025 sus nuevos teléfonos más avanzados. En el segmento premium tenemos al Galaxy Z Fold7, en la gama alta tenemos al Galaxy S25 Ultra y en la gama media al potente Galaxy A56 5G.

Sin embargo, si quieres renovar tu teléfono para esta Navidad 2025, no necesitas comprar los nuevos lanzamientos, ya que existe un modelo que pese a ser lanzado en 2023, es una excelente alternativa, mucho más debido a que su precio ha bajado hasta en 50%. ¿De qué modelo hablamos? Del Galaxy A54 5G de Samsung.

¿Qué características tiene el Galaxy A56 5G de Samsung? En primer lugar, tenemos una pantalla con calidad Super AMOLED de 6.4 pulgadas, además de una resolución FHD+, además de una tasa de refresco de 120Hz.

El procesador que maneja el Galaxy A56 5G de Samsung es el Exynos 1380 de 5 nanometros, el cual además llega con 8GB de RAM, 256GB de memoria, la cual puede ampliarse hasta 1TB con microSD. Además, su batería es de 5000 mAh y carga de 25W.

Este es el Galaxy A56 5G de Samsung. Foto: Xataka

Por si fuera poco, este teléfono de Samsung llega con un juego de cámaras 4K de 50MP con OIS, lente gran angular de 12MP, macro de 5MP y selfie de 32MP. No solo podrás grabar videos en FHD, sino también tomar fotografías en alta calidad tanto de día como de noche.

¿Qué precio tiene el Galaxy A56 5G de Samsung? Si buscas bien, en algunas tiendas su precio es de 950 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 280 dólares en el mercado internacional.