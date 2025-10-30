- Hoy:
Galaxy A36 vs. vivo V60 Lite: ¿cuál es más potente, tiene mejores cámaras y cuesta menos?
La marca china Vivo acaba de lanzar el rival más duro del Galaxy A36 de Samsung. ¿Cuál de estos dos teléfonos de gama media me conviene más? Aquí lo sabrás.
Samsung es una de las marcas de tecnología más importante del mundo y esto se lo ha ganado a pulso. Y es que la firma coreana tiene en su catálogo algunos de los mejores smartphones de gama alta, gama media y gama de entrada. Para este 2025, la asiática presentó el Galaxy A36 5G, un smartphone que ha superado todas las expectativas gracias a su potente procesador, cámaras 4K, batería con carga rápida y funciones con IA.
Sin embargo, todo parece indicar que el 'reinado' de Samsung terminará pronto, ya que la firma china Vivo acaba de lanzar en diferentes países, incluido el Perú, su nuevo gama media, el Vivo V60 Lite, el cual no solo tiene un potente procesador, sino también una batería de 6500 mAh con carga de 90W.
¿Cuál de estos dos modelos de gama media debería comprar en 2025? En esta nota haremos un comparativo entre sus especificaciones, para que de esta forma puedes decidir cuál te conviene más para este año. Con esta ayuda podrás definir tus preferencias.
Galaxy A36 vs. vivo V60 Lite: ficha técnica completa
Características como pantalla, procesador, memoria, cámaras, batería, carga, conectividad y precio. Estas son las especificaciones que se verán reflejadas en el siguiente cuadro que hemos elaborado para ti. De esta forma directa podrás ver cuál tiene mejores especificaciones, para así poder definir cuál me vienen comprar.
|Características
|Galaxy A36 5G
|vivo V60 Lite
|Dimensiones
|162,9 x 78,2 x 7,4 mm
|163,77 × 76,28 × 7,59 mm
|Peso
|195 g
|194 g
|Pantalla y dimensiones
|Super AMOLED de 6,7 pulgadas
Resolución FHD+
Corning Gorilla Glass Victus
Tasa de refresco de hasta 120 Hz
|6,77 pulgadas
AMOLED
120 Hz frecuencia de actualización adaptativa
|Resolución y densidad
|1.080 x 2.340 píxeles
|2392 × 1080 píxeles
|Procesador
|Snapdragon 6 Gen 3
|MediaTek Dimensity 7360 - Turbo
|Memoria RAM
|8 GB
|8 GB
|Sistema operativo
|Android 15 One UI 7.0
|Android 15, Funtouch OS 15
|Almacenamiento interno
|128 GB a 256 GB
Micro SD hasta 1 TB
|256 GB UFS 2.2
Micro SD hasta 1 TB
|Cámaras
Principal: 50 MP, f/1.8, AF, OIS
Ultra gran angular: 8 MP, f/2.2
Macro: 5 MP, f/2.4
Cámara frontal: 12mpx
|Principal: Sony de 50 MP: AF, f/1,79, campo de visión 79 °
Gran angular: 8 MP: f/2,2, campo de visión 120 °
Cámara frontal: 32mpx
|Batería
|5.000 mAh
Carga rápida de 45W
Super Fast Charge 2.0
|6500 mAh
Carga rápida de 90W
|Precio
|S/ 769
|S/ 1,200
|Otros detalles
|Sensor de huellas en pantalla
IP67
5G
WiFi
Bluetooth
|Wi-Fi 6
Bluetooth 5.4
IP65
NFC
