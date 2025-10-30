0
EN DIRECTO
Lanús vs U de Chile HOY por Copa Sudamericana
EN VIVO
Previa Palmeiras vs Liga de Quito por Copa Libertadores

Galaxy A36 vs. vivo V60 Lite: ¿cuál es más potente, tiene mejores cámaras y cuesta menos?

La marca china Vivo acaba de lanzar el rival más duro del Galaxy A36 de Samsung. ¿Cuál de estos dos teléfonos de gama media me conviene más? Aquí lo sabrás.

Daniel Robles
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Galaxy A36 de Samsung y el vivo V60 Lite.
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Galaxy A36 de Samsung y el vivo V60 Lite. | Foto: composición/Daniel Robles
COMPARTIR

Samsung es una de las marcas de tecnología más importante del mundo y esto se lo ha ganado a pulso. Y es que la firma coreana tiene en su catálogo algunos de los mejores smartphones de gama alta, gama media y gama de entrada. Para este 2025, la asiática presentó el Galaxy A36 5G, un smartphone que ha superado todas las expectativas gracias a su potente procesador, cámaras 4K, batería con carga rápida y funciones con IA.

El Samsung Galaxy A36 5G es uno de los mejores teléfonos de gama media del mundo y su precio es bastante bajo.

PUEDES VER: No necesitas gastar tanto para comprar un Samsung de alta calidad: el A36 es el Android más completo y es BARATO

Sin embargo, todo parece indicar que el 'reinado' de Samsung terminará pronto, ya que la firma china Vivo acaba de lanzar en diferentes países, incluido el Perú, su nuevo gama media, el Vivo V60 Lite, el cual no solo tiene un potente procesador, sino también una batería de 6500 mAh con carga de 90W.

¿Cuál de estos dos modelos de gama media debería comprar en 2025? En esta nota haremos un comparativo entre sus especificaciones, para que de esta forma puedes decidir cuál te conviene más para este año. Con esta ayuda podrás definir tus preferencias.

Galaxy A36 vs. vivo V60 Lite: ficha técnica completa

Características como pantalla, procesador, memoria, cámaras, batería, carga, conectividad y precio. Estas son las especificaciones que se verán reflejadas en el siguiente cuadro que hemos elaborado para ti. De esta forma directa podrás ver cuál tiene mejores especificaciones, para así poder definir cuál me vienen comprar.

CaracterísticasGalaxy A36 5Gvivo V60 Lite
Dimensiones162,9 x 78,2 x 7,4 mm 163,77 × 76,28 × 7,59 mm
Peso195 g194 g
Pantalla y dimensionesSuper AMOLED de 6,7 pulgadas
Resolución FHD+
Corning Gorilla Glass Victus
Tasa de refresco de hasta 120 Hz		6,77 pulgadas
AMOLED
120 Hz frecuencia de actualización adaptativa
Resolución y densidad1.080 x 2.340 píxeles 2392 × 1080 píxeles
ProcesadorSnapdragon 6 Gen 3MediaTek Dimensity 7360 - Turbo
Memoria RAM8 GB8 GB
Sistema operativoAndroid 15 One UI 7.0 Android 15, Funtouch OS 15
Almacenamiento interno128 GB a 256 GB
Micro SD hasta 1 TB		256 GB UFS 2.2
Micro SD hasta 1 TB
Cámaras
Principal: 50 MP, f/1.8, AF, OIS
Ultra gran angular: 8 MP, f/2.2
Macro: 5 MP, f/2.4
Cámara frontal: 12mpx		Principal: Sony de 50 MP: AF, f/1,79, campo de visión 79 °
Gran angular: 8 MP: f/2,2, campo de visión 120 °
Cámara frontal: 32mpx
Batería5.000 mAh
Carga rápida de 45W
Super Fast Charge 2.0		6500 mAh
Carga rápida de 90W
PrecioS/ 769S/ 1,200
Otros detallesSensor de huellas en pantalla
IP67
5G
WiFi
Bluetooth		Wi-Fi 6
Bluetooth 5.4
IP65
NFC
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. Ideogram: descarga gratis 10 nombres en 3D con Catrines por Día de los Muertos

  2. Galaxy A36 vs. vivo V60 Lite: ¿cuál es más potente, tiene mejores cámaras y cuesta menos?

  3. ¿Por qué es importante desactivar Meta AI de WhatsApp y cómo se hace?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano