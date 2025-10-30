Galaxy A36 vs. vivo V60 Lite: ¿cuál es más potente, tiene mejores cámaras y cuesta menos?

Samsung es una de las marcas de tecnología más importante del mundo y esto se lo ha ganado a pulso. Y es que la firma coreana tiene en su catálogo algunos de los mejores smartphones de gama alta, gama media y gama de entrada. Para este 2025, la asiática presentó el Galaxy A36 5G, un smartphone que ha superado todas las expectativas gracias a su potente procesador, cámaras 4K, batería con carga rápida y funciones con IA.

Sin embargo, todo parece indicar que el 'reinado' de Samsung terminará pronto, ya que la firma china Vivo acaba de lanzar en diferentes países, incluido el Perú, su nuevo gama media, el Vivo V60 Lite, el cual no solo tiene un potente procesador, sino también una batería de 6500 mAh con carga de 90W.

¿Cuál de estos dos modelos de gama media debería comprar en 2025? En esta nota haremos un comparativo entre sus especificaciones, para que de esta forma puedes decidir cuál te conviene más para este año. Con esta ayuda podrás definir tus preferencias.

Galaxy A36 vs. vivo V60 Lite: ficha técnica completa

Características como pantalla, procesador, memoria, cámaras, batería, carga, conectividad y precio. Estas son las especificaciones que se verán reflejadas en el siguiente cuadro que hemos elaborado para ti. De esta forma directa podrás ver cuál tiene mejores especificaciones, para así poder definir cuál me vienen comprar.