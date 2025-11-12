0
EN VIVO
Perú vs Rusia HOY por amistoso internacional

Este Samsung económico no solo es IDÉNTICO al Galaxy A56, también tiene cámaras 4K y 5 años de actualizaciones

El Galaxy A26 de Samsung se ha convertido en una de las mejores opciones en la gama media. No solo es potente, tiene cámaras de alta calidad, batería de 5000 mah y un precio reducido.

Daniel Robles
El teléfono de Samsung, el Galaxy A26 5G, es uno de los gama media más TOP y baratos que puedes comprar en 2025. Conoce su ficha técnica.
El teléfono de Samsung, el Galaxy A26 5G, es uno de los gama media más TOP y baratos que puedes comprar en 2025. Conoce su ficha técnica. | Foto: composición/www.notebookcheck.org
COMPARTIR

En enero de este 2025, Samsung presentó al mundo sus nuevos teléfonos de gama alta: Galaxy S25, Galaxy S25 Plus y Galaxy S25 Ultra, tres modelos TOP con procesador Snapdragon 8 Elite y una serie de cámaras de alta calidad.

Sin embargo, la firma coreana también presentó algunos de sus equipos de gama media y en este grupo, el Galaxy A26 5G de Samsung se ha convertido en una de las mejores alternativas en la gama media, puesto que no solo tiene una pantalla FullHD+, sino también cámaras 4K, batería de larga duración y otras especificaciones.

El Galaxy A56 5G de Samsung es uno de los teléfonos de gama media más potentes y baratos que puedes comprar en 2025.

PUEDES VER: No necesitas comprar el S25 Ultra para tener un teléfono potente: este Samsung serie A tiene cámaras 4K y funciones con IA

¿Qué características tiene el Galaxy A26 5G que lo hace una de las mejores opciones? En primer lugar, la pantalla de este smartphone es de tipo Super AMOLED con una diagonal de 6.7 pulgadas, con una resolución FullHD+, tasa de refresco de 120Hz y una protección Gorilla Glass Victus.

Si hablamos de la potencia de este Samsung, tenemos un procesador creado por la misma marca, el Exynos 1230, acompañado de 8GB de RAM y 256GB de memoria interna, en su versión más potente. Además, su batería es de 5000 mAh y carga de 25W.

Galaxy A26 5G

Colores del Galaxy A26 5G. Foto: composición/www.notebookcheck.org

Sin embargo, esto no es todo ya que las cámaras del Galaxy A26 5G son bastante eficientes. Sensor de 50MP con OIS, lente gran angular de 8MP, macro de 2MP y selfie de 13MP. Videos en 4K y fotografias de alta calidad en cualquier momento del día con estos sensores premium.

Lo mejor de todo es que el Galaxy A26 5G no es demasiado caro y ahora en noviembre el 2025, lo podrás comprar por 700 soles, es decir unos 200 dólares en el mercado internacional.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. Motorola Edge 70 Ultra: potentes RUMORES y todo lo que se sabe del nuevo MONSTRUO con Snapdragon 8 Gen 5

  2. No es necesario comprar un S25 Ultra para tener un teléfono TOP: el Moto Edge 60 tiene 512GB, cámaras 4K y carga 68W

  3. El iPhone 17 Pro NO es el único teléfono TOP: este Motorola con 6000 mAh, 512GB y triple cámara 4K es perfecto para ti

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano