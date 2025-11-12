Este Samsung económico no solo es IDÉNTICO al Galaxy A56, también tiene cámaras 4K y 5 años de actualizaciones

En enero de este 2025, Samsung presentó al mundo sus nuevos teléfonos de gama alta: Galaxy S25, Galaxy S25 Plus y Galaxy S25 Ultra, tres modelos TOP con procesador Snapdragon 8 Elite y una serie de cámaras de alta calidad.

Sin embargo, la firma coreana también presentó algunos de sus equipos de gama media y en este grupo, el Galaxy A26 5G de Samsung se ha convertido en una de las mejores alternativas en la gama media, puesto que no solo tiene una pantalla FullHD+, sino también cámaras 4K, batería de larga duración y otras especificaciones.

¿Qué características tiene el Galaxy A26 5G que lo hace una de las mejores opciones? En primer lugar, la pantalla de este smartphone es de tipo Super AMOLED con una diagonal de 6.7 pulgadas, con una resolución FullHD+, tasa de refresco de 120Hz y una protección Gorilla Glass Victus.

Si hablamos de la potencia de este Samsung, tenemos un procesador creado por la misma marca, el Exynos 1230, acompañado de 8GB de RAM y 256GB de memoria interna, en su versión más potente. Además, su batería es de 5000 mAh y carga de 25W.

Colores del Galaxy A26 5G. Foto: composición/www.notebookcheck.org

Sin embargo, esto no es todo ya que las cámaras del Galaxy A26 5G son bastante eficientes. Sensor de 50MP con OIS, lente gran angular de 8MP, macro de 2MP y selfie de 13MP. Videos en 4K y fotografias de alta calidad en cualquier momento del día con estos sensores premium.

Lo mejor de todo es que el Galaxy A26 5G no es demasiado caro y ahora en noviembre el 2025, lo podrás comprar por 700 soles, es decir unos 200 dólares en el mercado internacional.