Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus vs. Galaxy A56 de Samsung: ¿cuál de estos dos gama media es mejor y cuesta menos?
Xiaomi y Samsung tienen en su catálogo dos de los mejores teléfonos Android, pero solo uno vale la pena al 100% y será tu equipo ideal. Conoce cuál te conviene.
Xiaomi está liderando las preferencias en el mercado global y esto se debe a lo nuevos teléfonos que acaba de presentar al mundo: el Xiaomi 17 Pro Max, el Redmi K90 Pro Max y el Xiaomi 15T Pro, tres modelos TOP con grandes prestaciones.
Sin embargo, la firma asiática también tiene en su catálogo algunos modelos más económicos que sobresalen por sus prestaciones y un claro ejemplo es el Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus, un equipo con procesador Snapdragon, 512GB, pantalla de 120Hz y cámara de 200MP.
Por su parte, la marca coreana Samsung ha demostrado que tiene en su poder algunos de los modelos de gama media más TOP y este es el Galaxy A56 5G, un teléfono con la fuerza suficiente para superar a cualquier modelo de la misma categoría.
¿Cuál de estos dos modelos vale la pena para este 2025? Para responder esta pregunta, hemos elaborado un cuadro con las especificaciones técnicas de cada modelo, para así puedas diferenciar sus bondades. ¿Te conviene el Xiaomi o el Samsung? Ahora lo descubriremos juntos.
Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus vs. Galaxy A56 de Samsung: versus de características
En la siguiente tabla verás todas las especificaciones de ambos teléfonos. Características como pantalla, memoria, RAM, batería, cámaras, sistema operativa y precio serán importantes para saber cuál te conviene más para comprar en esta Navidad, ya sea para tu uso personal o como regalo para un ser querido. Solo tú podrás definir ello con esta ficha comparada.
|Características
|Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus
|Galaxy A565G
|Dimensiones
|162.53 x 74.67 x 8.85 mm
|162,2 x 77,5 x 7,4 mm
|Peso
|210.14g
|198 g
|Pantalla y dimensiones
|CrystalRes AMOLED de 6.67" hasta 120Hz
Brillo máximo: 3000nits
HDR10+
Certificación de luz azul reducida de TÜV Rheinland (solución de software)
Certificación de tecnología sin parpadeos de TÜV Rheinland
Certificación de compatibilidad con ritmos circadianos de TÜV Rheinland
TÜV Rheinland Circadian Friendly
|Super AMOLED de 6,7 pulgadas
Resolución FullHD
Tasa de refresco: 120 Hz
Vision Booster
HBM: 1.200 nits
Corning Gorilla Glass Victus+
|Resolución y densidad
|2712 x 1220 (resolución de 1.5K)
|1.080 x 2.340 píxeles
|Procesador
|Snapdragon 7s Gen 3
|Samsung Exynos 1580
GPU AMD Xclipse 540
|Memoria RAM
|8 GB y 12GB
|8 GB
|Sistema operativo
|Android 15 - HyperOS 2
|Android 15 - One UI 7
|Almacenamiento interno
|256, 512 GB UFS 4.1
|128/256 GB
|Cámaras
| Cámara principal de 200MP
Cámara ultra gran angular de 8MP
Cámara macro de 2MP
Cámara frontal de 20MP
4K a 24/30fps
|Angular: 50 MP, f/1.8, AF, OIS
Gran angular: 12 MP, f/2.2
Macro: 5 MP f/2.4
Cámara frontal: 12mpx f/2.2
|Batería
| 5110 mAh
Carga rápida 120W
|5.000 mAh
Carga rápida de 45W
|Precio
|S/ 1549
|S/ 1600
|Otros detalles
|WiFI 6E
DualSIM (nano, eSIM)
NFC
Bluetooth 6.0
5G NSA/SA
GPS
USB tipo C
|Resistencia IP67
Galaxy AI
Circle to Search
