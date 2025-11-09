Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus vs. Galaxy A56 de Samsung: ¿cuál de estos dos gama media es mejor y cuesta menos?

Xiaomi está liderando las preferencias en el mercado global y esto se debe a lo nuevos teléfonos que acaba de presentar al mundo: el Xiaomi 17 Pro Max, el Redmi K90 Pro Max y el Xiaomi 15T Pro, tres modelos TOP con grandes prestaciones.

Sin embargo, la firma asiática también tiene en su catálogo algunos modelos más económicos que sobresalen por sus prestaciones y un claro ejemplo es el Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus, un equipo con procesador Snapdragon, 512GB, pantalla de 120Hz y cámara de 200MP.

Por su parte, la marca coreana Samsung ha demostrado que tiene en su poder algunos de los modelos de gama media más TOP y este es el Galaxy A56 5G, un teléfono con la fuerza suficiente para superar a cualquier modelo de la misma categoría.

¿Cuál de estos dos modelos vale la pena para este 2025? Para responder esta pregunta, hemos elaborado un cuadro con las especificaciones técnicas de cada modelo, para así puedas diferenciar sus bondades. ¿Te conviene el Xiaomi o el Samsung? Ahora lo descubriremos juntos.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus vs. Galaxy A56 de Samsung: versus de características

En la siguiente tabla verás todas las especificaciones de ambos teléfonos. Características como pantalla, memoria, RAM, batería, cámaras, sistema operativa y precio serán importantes para saber cuál te conviene más para comprar en esta Navidad, ya sea para tu uso personal o como regalo para un ser querido. Solo tú podrás definir ello con esta ficha comparada.